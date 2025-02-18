Пособие на погребение на 10% увеличено в Нижнем Тагиле

Posted 18 февраля, 14:29
Published 18 февраля, 14:29
Modified 18 февраля, 14:31
Updated 18 февраля, 14:31
В 2024 году на это выделялось 9,6 тысячи. Соответственно, сумма пособия выросла на 10%. Необходимые справки и документы родственники усопшего, как и ранее, получат бесплатно.
Сумма в 10 540,18 рубля складывается из нескольких пунктов. Так, например, на приобретение гроба будет компенсировано 2 490,28 рубля, на перевозку тела до места захоронения — 2 467,35 рубля. Остальные 5 582,55 рубля полагаются на погребение или кремацию выдачей урны с прахом.
На умершего, у которого нет родных и близких, выделяется такая же сумма, но с некоторыми изменениями. 154,3 рубля полагается на облачение тела.