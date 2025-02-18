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Posted 18 февраля, 14:29

Published 18 февраля, 14:29

Modified 18 февраля, 14:31

Updated 18 февраля, 14:31

Пособие на погребение на 10% увеличено в Нижнем Тагиле

Пособие на погребение на 10% увеличено в Нижнем Тагиле

18 февраля 2025, 14:29
Фото: 1MI.
С 1 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле до 10,5 тысячи увеличена сумма, выделяемая на погребение.

В 2024 году на это выделялось 9,6 тысячи. Соответственно, сумма пособия выросла на 10%. Необходимые справки и документы родственники усопшего, как и ранее, получат бесплатно.

Сумма в 10 540,18 рубля складывается из нескольких пунктов. Так, например, на приобретение гроба будет компенсировано 2 490,28 рубля, на перевозку тела до места захоронения — 2 467,35 рубля. Остальные 5 582,55 рубля полагаются на погребение или кремацию выдачей урны с прахом.

На умершего, у которого нет родных и близких, выделяется такая же сумма, но с некоторыми изменениями. 154,3 рубля полагается на облачение тела.

Напомним, в 2025 году в Свердловской области увеличится сумма более 100 социальных выплат.

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