Пособие на погребение на 10% увеличено в Нижнем Тагиле

Сумма в 10 540,18 рубля складывается из нескольких пунктов. Так, например, на приобретение гроба будет компенсировано 2 490,28 рубля, на перевозку тела до места захоронения — 2 467,35 рубля. Остальные 5 582,55 рубля полагаются на погребение или кремацию выдачей урны с прахом.