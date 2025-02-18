Предприятия МСП получат господдержку для реализации 250 турпроектов в регионах

Posted 18 февраля, 15:28
Published 18 февраля, 15:28
Modified 18 февраля, 15:28
Updated 18 февраля, 15:28
Эти проекты презентованы через сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» на цифровой платформе МСП.РФ. Об этом пишет rostovgazeta.
За полгода, которые прошли после запуска, сервисом смогли воспользоваться 38 регионов. Наибольшую потребность субъекты РФ обозначили в отелях, кемпингах и глэмпингах (86 объектов), а также многофункциональных зонах дорожного сервиса (41 объект).
За время работы сервиса через него также направили более ста заявок от малого и среднего бизнеса на строительство объектов туристической инфраструктуры. Около 40% из них на общую сумму инвестиций более 11 миллиардов рублей были утверждены Корпорацией МСП и регионами для комплексного сопровождения. Три проекта на общую сумму 4,2 миллиарда рублей уже структурированы и переданы в кредитные организации.
«По сути, создана специальная биржа, где мы объединили спрос регионов и предложения бизнеса по реализации туристических проектов в разных регионах страны. Каждый инвестиционный проект эксперты корпорации вместе с региональными властями помогают структурировать для привлечения банковского финансирования, подобрать и оформить площадки для реализации», — указал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он также добавил, что для каждого предпринимателя в корпорации предусмотрен комплекс федеральных и региональных инструментов развития, содержащий 70 финансовых и нефинансовых механизмов. По информации Исаевича, предпринимателям предлагают выбор подходящих механизмов и подачу на них заявок.
Среди предприятий, которые уже оценили сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», есть компания из Москвы. Она ведет деятельность в области создания федеральной сети глэмпингов с объемом собственных вложений на уровне 100 миллионов рублей. Для осуществления проекта ей потребовались земельные участки, которые предприниматель запланировал искать при помощи цифровой платформы МСП.РФ. Корпорация МСП нашла участки по актуальным параметрам и предоставила для данного бизнеса более 50 вариантов в десяти регионах. Сейчас инвестор уже начал работу над пакетом документов по четырем участкам для заключения инвестиционного соглашения с Московской областью и оформления их без торгов.
Следует напомнить: сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» был запущен Корпорацией МСП в 2024 году на цифровой платформе МСП.РФ. Он дает предпринимателям возможность изучать информацию о нуждах регионов в вопросах формирования объектов туристической инфраструктуры, задействовать региональные и федеральные инструменты поддержки инвестиционных проектов с опцией комплексного сопровождения, размещать заявки на реализацию собственного проекта в сфере туризма.