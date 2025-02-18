Предприятия МСП получат господдержку для реализации 250 турпроектов в регионах

Среди предприятий, которые уже оценили сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», есть компания из Москвы. Она ведет деятельность в области создания федеральной сети глэмпингов с объемом собственных вложений на уровне 100 миллионов рублей. Для осуществления проекта ей потребовались земельные участки, которые предприниматель запланировал искать при помощи цифровой платформы МСП.РФ. Корпорация МСП нашла участки по актуальным параметрам и предоставила для данного бизнеса более 50 вариантов в десяти регионах. Сейчас инвестор уже начал работу над пакетом документов по четырем участкам для заключения инвестиционного соглашения с Московской областью и оформления их без торгов.