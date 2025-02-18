Путеводитель по Уралу: главные города Свердловской области — что посмотреть

Posted 18 февраля, 13:01
Published 18 февраля, 13:01
Modified 18 февраля, 13:04
Updated 18 февраля, 13:04
Зимой в Екатеринбурге можно насладиться как культурными, так и природными достопримечательностями. Обязательно прогуляйтесь по историческому центру города, включая Плотинку и набережную реки Исеть, где зимой часто работает ледовый городок с красивыми скульптурами. Посетите Храм-на-Крови, связанный с историей последней царской семьи.
Для любителей искусства подойдут музеи: Екатеринбургский музей изобразительных искусств с известным Каслинским чугунным павильоном, «Ельцин Центр» и Галерея современного искусства.
Если хочется активного отдыха, отправляйтесь в парк «Маяковского», где зимой катаются на лыжах, коньках или тюбингах. Популярны также горнолыжные комплексы рядом с городом, такие как «Уктус» или «Гора Волчиха». Для погружения в природу стоит посетить Шарташские каменные палатки или выехать к границе Европы и Азии.
Для более уютного отдыха подойдут интерактивные пространства, кафе с атмосферой или театры — например, Театр оперы и балета.
Если вы хотите окинуть взглядом весь Екатеринбург, поднимитесь на небоскреб «Высоцкий». Это современное многоэтажное здание в центре Екатеринбурга высотой 188 метров, 54 этажа. Построенный в 2011 году, этот небоскреб назван в честь Владимира Высоцкого. Здание служит деловым, гостиничным и культурным центром, привлекая туристов благодаря смотровой площадке с видом на город. «Высоцкий» стал символом современной архитектуры Екатеринбурга.
Очень нравится город. Мечтаю побывать в Краеведческом музее, посмотреть на древний Шигирский идол, посетить музей фотографии, опять зайти в фирменный магазин Сысертской фарфоровой фабрики и прогуляться в Историческом сквере, зайти в храм Спас-На-Крови. Да, в Екатеринбурге есть куда пойти — один музей Высоцкого чего стоит (находится в одноименном небоскребе), — поделился впечатлениями micmac (tonkosti.ru).
Цены:
Екатеринбургский музей изобразительных искусств: полный билет стоит 400 рублей; льготный (пенсионеры, школьники, студенты колледжей) — 200 рублей; семейный (двое взрослых + два ребенка) — 800 рублей.
Небоскреб «Высоцкий» (смотровая площадка): полный билет — 600 рублей; льготный билет (дети старше 12 лет, студенты, многодетные, ветераны) — 500 рублей; льготный билет (инвалиды все групп дети с 5 до 12 лет) — 400 рублей; дети до 5 лет — бесплатно.
«Ельцин Центр»: музей Бориса Ельцина — 300 рублей; семейный — 600 рублей; пенсионный — 150 рублей; арт-галерея — 200 рублей; музей + арт-галерея — 400 рублей.
Парк «Маяковского»: прокат лыж — 350 рублей/час в будние дни, 400 рублей/час в выходные; горка Т-банк — 1 спуск для взрослых — 100 рублей, 4 спуска — 300 рублей (выходные — 150 и 450); дети (до 13 лет) — 70 и 200 рублей соответственно (выходные — 100 и 300 рублей).
Это второй по величине город в Свердловской области и один из ключевых промышленных центров Урала с богатой историей, культурой и природными достопримечательностями. Главный символ города — Лисья гора со старинной смотровой башней, откуда открывается захватывающий вид на окрестности, идеально подходящий для прогулок и фото.
Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод» знакомит посетителей с промышленной эпохой XVIII–XIX веков и историей семьи Демидовых, основавших первые металлургические заводы Урала. В Музее изобразительных искусств хранится уникальная коллекция уральского каслинского литья.
Центр города украшает Тагильский пруд — живописное место для отдыха, прогулок и катания на лодках, рядом с которым находится парк культуры и отдыха им. Бондина. Также стоит посетить Музей техники под открытым небом, где представлена техника эпохи индустриального расцвета Урала — от паровозов до вагонов.
Нижний Тагил впечатляет своей природой, архитектурой и историей, оставаясь важным культурным и промышленным центром Урала.
В Нижнем Тагиле очень много красивых мест, где можно не только посмотреть, но и узнать много нового. Что стоит Лисья Гора, где находится самый маленький музей, это сторожевая башня — да разве только она! Это старый исторический город: в нем собрались музеи — и старые, еще Демидовских времен, и военного времени. Просто это мой любимы город! — рассказала Людмила (turizmnt.ru)
Цены:
Смотровая башня на Лисьей горе: дети до 7 лет — бесплатно, школьники, студенты и пенсионеры — 55 рублей, взрослые — 65 рублей, стоимость экскурсии — 100 рублей (группа от 6 человек).
Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод»: дошкольники — бесплатно, школьники, студенты и пенсионеры — 200 рублей, взрослые — 250 рублей, экскурсионный билет (в составе группы от 6 человек) — 120 рублей. Экскурсионное обслуживание — по предварительной записи.
Парк культуры имени Бондина: колесо обзора, «Вихрь» — 200 рублей, «Хип-хоп» (для посетителей старше 14 лет) — 250 рублей, мобильный лабиринт — 300 рублей, зимний тюбинг-кросс — 100 рублей, комната смеха — 50 рублей; прокат коньков — 150 рублей/час, ледянок — 50 рублей/час, лыж — 50 рублей/час.
Это город с богатой историей, интересными местами и уникальными природными достопримечательностями. Идеальное место для тех, кто хочет узнать больше о культуре Урала, насладиться красотой живописных пейзажей и познакомиться с историческим наследием.
Визитной карточкой Каменска-Уральского считаются каменные ворота на реке Исеть. Это 20-метровая известняковая скала, удивительное природное образование, созданное в результате выветривания и эрозии горных пород. Любители активного отдыха могут насладиться лодочными прогулками или рыбалкой, любуясь этими захватывающими видами.
Одной из самых известных достопримечательностей Каменска-Уральского является Арочный мост. Эта монументальная конструкция, перекинутая через реку Исеть, стала не только инженерным чудом, но и символом города. Прогулка по мосту дарит незабываемые виды и идеально подходит для фотосессий.
Для любителей природы настоящим открытием станет Разгуляевский лесопарк. Здесь можно насладиться тишиной и свежим воздухом, прогуливаясь по тропинкам среди густого леса. Основные достопримечательности — скалы «Динозавр» и «Три брата», скульптура «Лось», Майская поляна.
Одной из ярких природных жемчужин города считается парк «Космос» на берегу пруда. Это место прекрасно подходит для прогулок и отдыха всей семьей.
Исторические ценители обязательно должны посетить местные музеи, среди которых выделяется Краеведческий музей города Каменска-Уральского. Его экспозиции рассказывают о становлении города, жизни его жителей, а также о роли Каменска-Уральского в развитии металлургии и других промышленных отраслей.
Во время поездки на Урал мы посетили небольшой городок Каменск-Уральский. Город, несмотря на небольшие размеры, наполнен природными достопримечательностями, среди которых выделяются скалы и каньон реки Исеть. По реке проводятся прогулки на корабликах, абсолютное большинство которых посещают Каменные ворота — одну из главных визитных карточек города. Место очень любопытное и живописное — арка, созданная природой в скалах. В этом месте часто делается высадка с экскурсионного кораблика, для того, чтобы поближе рассмотреть природное чудо. Создается впечатление, что проход в скалах вырублен искусственно человеком, но на самом деле всё это создала природа и в связи с этим фактом Каменные ворота впечатляют еще больше, — поделился впечатлениями axen-photo (otzovik.com)
Цены:
Краеведческий музей Каменска-Уральского: входной билет для взрослых — 50 рублей, студенты и пенсионеры — 45 рублей, дети 7-18 лет — 40 рублей, творческие мастер-классы по живописи, графике, лепке — от 50 до 700 рублей.