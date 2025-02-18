Путеводитель по Уралу: главные города Свердловской области — что посмотреть

Если хочется активного отдыха, отправляйтесь в парк «Маяковского», где зимой катаются на лыжах, коньках или тюбингах. Популярны также горнолыжные комплексы рядом с городом, такие как «Уктус» или «Гора Волчиха». Для погружения в природу стоит посетить Шарташские каменные палатки или выехать к границе Европы и Азии.