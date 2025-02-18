Смог на неделю накроет Свердловскую область

Posted 18 февраля, 08:47
Published 18 февраля, 08:47
Modified 18 февраля, 08:49
Updated 18 февраля, 08:49
Из-за пришедшего в уральскую область антициклона воздушная циркуляция стала слабее. В связи с тем, что в регионе образовался смог, было объявлено предупреждение об НМУ, рассказали в УГМС.
Данный режим будет отменен вечером ровно через неделю.
С 20 часов 18 февраля до 20 часов 25 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется предупреждение об НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 25 февраля, — сообщили специалисты гидрометцентра.
Напомним, 6 февраля 2025 года жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга дышали опасными веществами в воздухе.