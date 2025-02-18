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Posted 18 февраля, 08:47

Published 18 февраля, 08:47

Modified 18 февраля, 08:49

Updated 18 февраля, 08:49

Смог на неделю накроет Свердловскую область

Смог на неделю накроет Свердловскую область

18 февраля 2025, 08:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Выбросы
В Свердловской области объявляется предупреждение об НМУ I степени опасности. Режим будет установлен 18 февраля 2025 года в 20:00.

Из-за пришедшего в уральскую область антициклона воздушная циркуляция стала слабее. В связи с тем, что в регионе образовался смог, было объявлено предупреждение об НМУ, рассказали в УГМС.

Данный режим будет отменен вечером ровно через неделю.

С 20 часов 18 февраля до 20 часов 25 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется предупреждение об НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 25 февраля, — сообщили специалисты гидрометцентра.

Напомним, 6 февраля 2025 года жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга дышали опасными веществами в воздухе.

В ближайшие дни Свердловская область погрузится в смог
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#Елизавета Зиборова#Экология#Свердловская область#Воздух#Предупреждение#Выбросы#Смог#УГМС#Екатеринбург#Антициклон#Режим НМУ
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