США грозит мощное землетрясение и 30-метровое цунами

Сейсмологи прогнозируют, что сила подземных толчков может превысить 9 баллов по шкале Рихтера, что приведет к образованию цунами с высотой волны до 30-ти метров. Наиболее уязвимые территории находятся на побережье от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии. Потенциальные последствия природной катастрофы могут затронуть и другие штаты, включая проблемы с загрязнением воды и химическими выбросами, пишет ИА RuNews24.ru.