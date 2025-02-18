США грозит мощное землетрясение и 30-метровое цунами

Posted 18 февраля, 04:27
Published 18 февраля, 04:27
Modified 18 февраля, 08:35
Updated 18 февраля, 08:35
В результате исследований Каскадной зоны субдукции с применением подводного картографирования были выделены четыре опасных сегмента разлома, которые тянутся от южной Канады до северной Калифорнии.
Сейсмологи прогнозируют, что сила подземных толчков может превысить 9 баллов по шкале Рихтера, что приведет к образованию цунами с высотой волны до 30-ти метров. Наиболее уязвимые территории находятся на побережье от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии. Потенциальные последствия природной катастрофы могут затронуть и другие штаты, включая проблемы с загрязнением воды и химическими выбросами, пишет ИА RuNews24.ru.
Главный исследователь Сюзанна Карботт указывает на устаревшие планы реагирования на чрезвычайные ситуации в стране, которые требуют пересмотра. Ученые настойчиво предупреждают о рисках, связанных с активностью разлома, который может стать причиной разрушительных событий в течение ближайших 200 лет.