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Posted 18 февраля, 04:27

Published 18 февраля, 04:27

Modified 18 февраля, 08:35

Updated 18 февраля, 08:35

США грозит мощное землетрясение и 30-метровое цунами

18 февраля 2025, 04:27
Исследователи из Колумбийского университета обнаружили значительную вероятность возникновения мощного землетрясения и цунами на тихоокеанском побережье США.

В результате исследований Каскадной зоны субдукции с применением подводного картографирования были выделены четыре опасных сегмента разлома, которые тянутся от южной Канады до северной Калифорнии.

Сейсмологи прогнозируют, что сила подземных толчков может превысить 9 баллов по шкале Рихтера, что приведет к образованию цунами с высотой волны до 30-ти метров. Наиболее уязвимые территории находятся на побережье от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии. Потенциальные последствия природной катастрофы могут затронуть и другие штаты, включая проблемы с загрязнением воды и химическими выбросами, пишет ИА RuNews24.ru.

Главный исследователь Сюзанна Карботт указывает на устаревшие планы реагирования на чрезвычайные ситуации в стране, которые требуют пересмотра. Ученые настойчиво предупреждают о рисках, связанных с активностью разлома, который может стать причиной разрушительных событий в течение ближайших 200 лет.

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