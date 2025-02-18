tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 15:39

Published 18 февраля, 15:39

Modified 18 февраля, 15:41

Updated 18 февраля, 15:41

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна высотки на глазах у прохожих

Трагедия в Екатеринбурге: мужчина выпал из окна и погиб на глазах у прохожих

18 февраля 2025, 15:39
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна высотки на глазах у прохожих

18 февраля в Екатеринбурге произошла трагедия, которая закончилась гибелью человека. Мужчина выпал из окна жилого дома, чуть не зацепив прохожих.

Инцидент произошел на улице Таганской. Екатеринбуржец скончался на месте. Сообщения об этом, а также видеозапись с места случившегося, появились в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По словам очевидцев, мужчина упал всего в нескольких шагах от людей, которые как раз занимались погрузкой вещей в автомобиль.

Из-за сильного удара о землю пострадавшему оторвало ногу. Свидетели происшествия немедленно отошли от места трагедии. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медики. Представители полиции пока не дали официальных комментариев по поводу инцидента.

Ранее в Екатеринбурге студент вывалился из окна после употребления наркотиков.

Мужчина в Екатеринбурге выпал из окна на автомобиль
Узнать подробнее
Читайте также:
В Каменске-Уральском газовики обнаружили труп во время обхода квартирБастрыкин потребовал доложить о проверке жителя Верхней Пышмы, который угрожает женеЖитель Екатеринбурга пытался убить женщину с особой жестокостью на первом свидании
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Мужчина#Падение#Свидетели#Несчастный случай#18+#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика