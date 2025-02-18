Трагедия в Екатеринбурге: мужчина выпал из окна и погиб на глазах у прохожих

Posted 18 февраля, 15:39
Published 18 февраля, 15:39
Modified 18 февраля, 15:41
Updated 18 февраля, 15:41
Инцидент произошел на улице Таганской. Екатеринбуржец скончался на месте. Сообщения об этом, а также видеозапись с места случившегося, появились в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам очевидцев, мужчина упал всего в нескольких шагах от людей, которые как раз занимались погрузкой вещей в автомобиль.
Из-за сильного удара о землю пострадавшему оторвало ногу. Свидетели происшествия немедленно отошли от места трагедии. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медики. Представители полиции пока не дали официальных комментариев по поводу инцидента.