Цена за квадратный метр в новостройках в Екатеринбурге достигла 160 тысяч рублей

Posted 18 февраля, 09:32
Published 18 февраля, 09:32
Modified 18 февраля, 09:34
Updated 18 февраля, 09:34
Так, за январь наступившего года стоимость одного «квадрата» поднялась до 160 тысяч рублей. В сравнении с последним месяцем 2024 года число прироста на сегодняшний день — 0,6%, рассказали специалисты аналитического портала «Объектив.рф».
Эксперты также отмечают, что в начале предыдущего года квадратный метр в новых многоэтажках стоил чуть более 143 тысяч. В начале текущего года стали выставлять на продажу более 91 тысячи «квадратов» жилья.
Напомним, за прошедший год на вторичном рынке в Свердловской области однокомнатные квартиры стали дешевле на 4,7%.