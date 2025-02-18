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Posted 18 февраля, 09:32

Published 18 февраля, 09:32

Modified 18 февраля, 09:34

Updated 18 февраля, 09:34

Цена за квадратный метр в новостройках в Екатеринбурге достигла 160 тысяч рублей

Цена за квадратный метр в новостройках в Екатеринбурге достигла 160 тысяч рублей

18 февраля 2025, 09:32
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге продолжают дорожать квадратные метры в новых многоэтажных домах.

Так, за январь наступившего года стоимость одного «квадрата» поднялась до 160 тысяч рублей. В сравнении с последним месяцем 2024 года число прироста на сегодняшний день — 0,6%, рассказали специалисты аналитического портала «Объектив.рф».

Эксперты также отмечают, что в начале предыдущего года квадратный метр в новых многоэтажках стоил чуть более 143 тысяч. В начале текущего года стали выставлять на продажу более 91 тысячи «квадратов» жилья.

Напомним, за прошедший год на вторичном рынке в Свердловской области однокомнатные квартиры стали дешевле на 4,7%.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Жилье#Стоимость#Новостройки#Специалисты#Квартиры#Квадратный метр#Недвижимость#Екатеринбург
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