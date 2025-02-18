tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 09:31

Published 18 февраля, 09:31

Modified 18 февраля, 12:34

Updated 18 февраля, 12:34

Ученые сделают мировое время короче из-за аномального ускорения Земли

18 февраля 2025, 09:31
Российский ученый Сергей Донченко заявил, что через несколько лет из мирового времени придется вычесть одну секунду. Это связано с аномальным ростом скорости вращения планеты.

Как рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, в скором будущем человечеству придется вычесть из мирового времени одну секунду. По его словам, когда такая необходимость возникнет, то ученые справятся с этой технической задачей, пишет VSE42.RU.

До этого его коллега, главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков, заявлял, что скорость вращения Земли за последние несколько лет аномально выросла, поэтому для компенсации следует к 2029 году убрать одну секунду из мирового времени.

— Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем, — сообщил Сергей Донченко.

Он добавил, что планета на сегодняшний день находится в режиме ускорения, но в этом нет ничего необычного. По словам специалиста, у ученых нет точного ответа на вопрос, почему так происходит. Это может быть связано с потеплением и таянием ледников. Также не исключается версия с нагревом Земли, что приводит к усилению некоторых процессов внутри нее. Это не обязательно возникает из-за человеческой деятельности на планете. Об этом пишет РИА «Новости».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика