Ученые сделают мировое время короче из-за аномального ускорения Земли

Он добавил, что планета на сегодняшний день находится в режиме ускорения, но в этом нет ничего необычного. По словам специалиста, у ученых нет точного ответа на вопрос, почему так происходит. Это может быть связано с потеплением и таянием ледников. Также не исключается версия с нагревом Земли, что приводит к усилению некоторых процессов внутри нее. Это не обязательно возникает из-за человеческой деятельности на планете. Об этом пишет РИА «Новости».