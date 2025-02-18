Ученые сделают мировое время короче из-за аномального ускорения Земли

Posted 18 февраля, 09:31
Published 18 февраля, 09:31
Modified 18 февраля, 12:34
Updated 18 февраля, 12:34
Как рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, в скором будущем человечеству придется вычесть из мирового времени одну секунду. По его словам, когда такая необходимость возникнет, то ученые справятся с этой технической задачей, пишет VSE42.RU.
До этого его коллега, главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков, заявлял, что скорость вращения Земли за последние несколько лет аномально выросла, поэтому для компенсации следует к 2029 году убрать одну секунду из мирового времени.
— Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем, — сообщил Сергей Донченко.
Он добавил, что планета на сегодняшний день находится в режиме ускорения, но в этом нет ничего необычного. По словам специалиста, у ученых нет точного ответа на вопрос, почему так происходит. Это может быть связано с потеплением и таянием ледников. Также не исключается версия с нагревом Земли, что приводит к усилению некоторых процессов внутри нее. Это не обязательно возникает из-за человеческой деятельности на планете. Об этом пишет РИА «Новости».