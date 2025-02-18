В Альянсе турагентств рассказали о росте продаж заграничных туров на 15—17%

Posted 18 февраля, 07:32
Published 18 февраля, 07:32
Modified 18 февраля, 07:32
Updated 18 февраля, 07:32
«Если туры по России растут на 12—13% по сравнению с прошлым годом, то за границу на 15—17%. Это связано с тем, что в России не так много строится отелей… А за границей отелей много. Не только Турция и Египет, а становятся популярными Малайзия, Япония, Вьетнам», — отмечает специалист.
По его словам, такая динамика наблюдается с начала января, когда курс доллара, напротив, рос. В связи с этим нельзя провести параллели между ростом продаж на зарубежные направления и курсом валюты, пишет RT.
«Сейчас те россияне, которые уже купили или собираются покупать путёвки, скупают валюту в банках, им же не с пустыми руками ехать», — отметил Мкртчян.