В Альянсе турагентств рассказали о росте продаж заграничных туров на 15—17%

«Если туры по России растут на 12—13% по сравнению с прошлым годом, то за границу на 15—17%. Это связано с тем, что в России не так много строится отелей… А за границей отелей много. Не только Турция и Египет, а становятся популярными Малайзия, Япония, Вьетнам», — отмечает специалист.