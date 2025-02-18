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Posted 18 февраля, 07:32

Published 18 февраля, 07:32

Modified 18 февраля, 07:32

Updated 18 февраля, 07:32

В Альянсе турагентств рассказали о росте продаж заграничных туров на 15—17%

18 февраля 2025, 07:32
Рост продаж заграничных туров на сегодняшний день опережает рост продаж по России, заявил RT вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Если туры по России растут на 12—13% по сравнению с прошлым годом, то за границу на 15—17%. Это связано с тем, что в России не так много строится отелей… А за границей отелей много. Не только Турция и Египет, а становятся популярными Малайзия, Япония, Вьетнам», — отмечает специалист.

По его словам, такая динамика наблюдается с начала января, когда курс доллара, напротив, рос. В связи с этим нельзя провести параллели между ростом продаж на зарубежные направления и курсом валюты, пишет RT.

«Сейчас те россияне, которые уже купили или собираются покупать путёвки, скупают валюту в банках, им же не с пустыми руками ехать», — отметил Мкртчян.

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