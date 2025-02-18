В Екатеринбурге будут судить 18-летнего юношу за связь с 13-летним подростком

Posted 18 февраля, 15:58
Published 18 февраля, 15:58
Modified 18 февраля, 16:00
Updated 18 февраля, 16:00
18-летний житель Екатеринбурга занимался незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних в интернете, главным образом с помощью мессенджера Telegram, сообщили в пресс-службе облсуда.
Также фигуранта обвиняют в применении насилия к 13-летнему подростку. Следствие утверждает, что действия сексуального характера, включая мужеложство, были совершены с использованием беспомощного состояния ребенка.
На этапе предварительного расследования подозреваемый отверг предъявленные обвинения и заявил о своей невиновности. Однако суд в качестве меры пресечения избрал заключение под стражу.
Ранее в Нижнем Тагиле задержали 40-летнего местные жителя за «общение» с подростками.