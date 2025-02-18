tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 15:58

Published 18 февраля, 15:58

Modified 18 февраля, 16:00

Updated 18 февраля, 16:00

18-летнего екатеринбуржца обвиняют в сексуальных преступлениях против детей

В Екатеринбурге будут судить 18-летнего юношу за связь с 13-летним подростком

18 февраля 2025, 15:58
Фото: 1MI.

18-летнего екатеринбуржца обвиняют в сексуальных преступлениях против детей

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, которого органы следствия обвиняют в ряде тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

18-летний житель Екатеринбурга занимался незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних в интернете, главным образом с помощью мессенджера Telegram, сообщили в пресс-службе облсуда.

Также фигуранта обвиняют в применении насилия к 13-летнему подростку. Следствие утверждает, что действия сексуального характера, включая мужеложство, были совершены с использованием беспомощного состояния ребенка.

На этапе предварительного расследования подозреваемый отверг предъявленные обвинения и заявил о своей невиновности. Однако суд в качестве меры пресечения избрал заключение под стражу.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали 40-летнего местные жителя за «общение» с подростками.

Отец девочки в Екатеринбурге сумел задержать педофила
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловчанин с группой лиц собирался взорвать топ-менеджера оборонного предприятияВ Екатеринбурге пенсионер домогался 5-летней внучкиГруппу изготовителей порно арестовала полиция Екатеринбурга
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Уголовное дело#Несовершеннолетние#18+#Екатеринбург#Сексуальное насилие#Порнография
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика