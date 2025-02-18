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Posted 18 февраля, 06:52

Published 18 февраля, 06:52

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В Екатеринбурге пенсионер домогался 5-летней внучки

В Екатеринбурге пенсионер домогался 5-летней внучки

18 февраля 2025, 06:52
Фото: 1MI.
В Свердловской области пожилой мужчина домогался своей внучки дошкольного возраста.

72-летний пожилой мужчина приставал к своей 5-летней внучке, когда та приезжала к нему погостить из Челябинска.

В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело, однако допросить его не представляется возможным. Дело в том, что мужчина пребывает в невменяемом состоянии. Он инвалид II группы. По этой причине он до сих пор на свободе, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

По словам девочки, дедушка приставал к ней последние 2 года.

Напомним, в Екатеринбурге извращенец домогался девушку у подъезда многоэтажки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Насилие#18+#Екатеринбург#Сексуальное насилие#Инцидент
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