В Екатеринбурге пенсионер домогался 5-летней внучки

Posted 18 февраля, 06:52
Published 18 февраля, 06:52
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
72-летний пожилой мужчина приставал к своей 5-летней внучке, когда та приезжала к нему погостить из Челябинска.
В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело, однако допросить его не представляется возможным. Дело в том, что мужчина пребывает в невменяемом состоянии. Он инвалид II группы. По этой причине он до сих пор на свободе, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
По словам девочки, дедушка приставал к ней последние 2 года.