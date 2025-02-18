В Екатеринбурге пенсионер домогался 5-летней внучки

В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело, однако допросить его не представляется возможным. Дело в том, что мужчина пребывает в невменяемом состоянии. Он инвалид II группы. По этой причине он до сих пор на свободе, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.