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Posted 18 февраля, 15:17

Published 18 февраля, 15:17

Modified 18 февраля, 15:19

Updated 18 февраля, 15:19

В Каменске-Уральском газовики обнаружили труп во время обхода квартир

В Каменске-Уральском газовики обнаружили труп во время обхода квартир

18 февраля 2025, 15:17
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском тело человека обнаружено сотрудниками газовой службы при обходе квартир.

В одной из квартир многоквартирного дома в Каменске-Уральском специалисты газовой службы нашли тело мужчины во время обхода квартир.

Квартиру не открыли. Однако, специалисты почувствовали у двери трупный запах и обратились в полицию. Полицейские вызвали спасателей. После вскрытия двери в квартире нашли труп мужчины, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как рассказали соседи, они давно не видели этого мужчину.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга нашел труп во дворе дома на Уралмаше.

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