В Каменске-Уральском газовики обнаружили труп во время обхода квартир

Posted 18 февраля, 15:17
Published 18 февраля, 15:17
Modified 18 февраля, 15:19
Updated 18 февраля, 15:19
В одной из квартир многоквартирного дома в Каменске-Уральском специалисты газовой службы нашли тело мужчины во время обхода квартир.
Квартиру не открыли. Однако, специалисты почувствовали у двери трупный запах и обратились в полицию. Полицейские вызвали спасателей. После вскрытия двери в квартире нашли труп мужчины, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Как рассказали соседи, они давно не видели этого мужчину.