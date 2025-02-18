В Новоуральске травматолог осужден за смерть пациента из-за врачебной ошибки

Posted 18 февраля, 13:10
Published 18 февраля, 13:10
Modified 18 февраля, 13:12
Updated 18 февраля, 13:12
Мужчина обвиняется в причинении смерти пациенту по неосторожности. По решению суда он будет ограничен в свободе на полтора года.
Неустроев ошибочно провел операцию не на том легком, неправильно интерпретировав результаты КТ из-за зеркального отображения снимка. Он сделал дренаж на здоровом легком. В результате человек скончался от кровопотери.
Лечебное учреждение и Неустроев выплатят компенсацию морального вреда и материального ущерба родственникам погибшего в размере 500 тысяч и 152 тысячи рублей соответственно. Апелляция была отклонена.