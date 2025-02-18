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Posted 18 февраля, 13:10

Published 18 февраля, 13:10

Modified 18 февраля, 13:12

Updated 18 февраля, 13:12

В Новоуральске травматолог осужден за смерть пациента из-за врачебной ошибки

В Новоуральске травматолог осужден за смерть пациента из-за врачебной ошибки

18 февраля 2025, 13:10
Фото: Изображение Midjourney.
В Новоуральске осужден врач Дмитрий Неустроев за гибель пациента в результате врачебной ошибки.

Мужчина обвиняется в причинении смерти пациенту по неосторожности. По решению суда он будет ограничен в свободе на полтора года.

Неустроев ошибочно провел операцию не на том легком, неправильно интерпретировав результаты КТ из-за зеркального отображения снимка. Он сделал дренаж на здоровом легком. В результате человек скончался от кровопотери.

Лечебное учреждение и Неустроев выплатят компенсацию морального вреда и материального ущерба родственникам погибшего в размере 500 тысяч и 152 тысячи рублей соответственно. Апелляция была отклонена.

Ранее сообщалось, что машинист экскаватора в Екатеринбурге осужден за гибель рабочего.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Врач#Екатеринбург
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