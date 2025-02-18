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Posted 18 февраля, 11:07

Published 18 февраля, 11:07

Modified 18 февраля, 11:09

Updated 18 февраля, 11:09

В Свердловской области на сельхозземлях обнаружена свалка

В Свердловской области на сельхозземлях обнаружена свалка

18 февраля 2025, 11:07
Фото: 1MI.
Незаконную свалку строительного мусора обнаружили в Каменском районе на сельхозземлях.

Проверка на данном земельном участке проводилась 11 февраля 2025 года. Во время мероприятия специалисты обнаружили склад бетонных плит, досок и прочего мусора, рассказали в пресс-службе межрегионального Россельхознадзора.

В связи с этим владельцу участка выдали предостережение. Также ему грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2024 года жители Первоуральска рассказали о незаконных свалках, которые появились после того, как было снесено здание.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Штраф#Россельхознадзор#Каменский район#Строительный мусор#Екатеринбург#Свалка#Предостережение
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