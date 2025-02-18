В Свердловской области на сельхозземлях обнаружена свалка

Posted 18 февраля, 11:07
Published 18 февраля, 11:07
Modified 18 февраля, 11:09
Updated 18 февраля, 11:09
Проверка на данном земельном участке проводилась 11 февраля 2025 года. Во время мероприятия специалисты обнаружили склад бетонных плит, досок и прочего мусора, рассказали в пресс-службе межрегионального Россельхознадзора.
В связи с этим владельцу участка выдали предостережение. Также ему грозит штраф до 700 тысяч рублей.
Напомним, в декабре 2024 года жители Первоуральска рассказали о незаконных свалках, которые появились после того, как было снесено здание.