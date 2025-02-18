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Posted 18 февраля, 05:14

Published 18 февраля, 05:14

Modified 18 февраля, 05:16

Updated 18 февраля, 05:16

В Свердловскую область придут морозы до -24 градусов

В Свердловскую область придут морозы до -24 градусов

18 февраля 2025, 05:14
Фото: Изображение Midjourney.
Метеоролог Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области похолодает до -24 градусов. Такая погода прогнозируется 18–20 февраля 2025 года.

Похолодание в регионе наступит из-за арктического воздуха. В западном районе области возможны небольшие осадки в виде снега. Самые большие морозы ожидаются в ночь на 20 февраля, рассказал уральский метеоролог в своем Telegram-канале.

Так, ночью 18 февраля температура опускалась до -21 градуса. Днем станет теплее до -9 градусов. Ночью 19 февраля станет холоднее до -17 градусов, а днем значение повысится до -9 градусов.

Напомним, 14 февраля в Свердловской области были морозы до -29 градусов.

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