В Свердловскую область придут морозы до -24 градусов

Posted 18 февраля, 05:14
Published 18 февраля, 05:14
Modified 18 февраля, 05:16
Updated 18 февраля, 05:16
Похолодание в регионе наступит из-за арктического воздуха. В западном районе области возможны небольшие осадки в виде снега. Самые большие морозы ожидаются в ночь на 20 февраля, рассказал уральский метеоролог в своем Telegram-канале.
Так, ночью 18 февраля температура опускалась до -21 градуса. Днем станет теплее до -9 градусов. Ночью 19 февраля станет холоднее до -17 градусов, а днем значение повысится до -9 градусов.