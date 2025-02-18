Во сколько обойдется путевка в лагерь для ребенка в Нижнем Тагиле в 2025 году

Posted 18 февраля, 12:53
Published 18 февраля, 12:53
Modified 18 февраля, 12:55
Updated 18 февраля, 12:55
Стоимость путевки на одного ребенка зависит не только продолжительности смены, но также и от самого лагеря. За отдых в некоторых из них придется заплатить чуть больше.
Стоит отметить, как и ранее, родительская плата составит 20% от стоимости путевки. За смену в 21 день тагильчане заплатят 4 613,4 рубля (полная стоимость — 23 067 рублей). Смена на 14 дней обойдется в 3 075,6 рубля (полная стоимость — 15 378 рублей).
В «Уральском огоньке», «Антоновском» и «Звездном» цена немного выше: 4 901,2 рубля за 21 день (полная стоимость — 24 506 рублей), 3267,4 рубля за 14 дней (полная стоимость — 16 337 рублей) и 1633,8 рубля за 7 дней (полная стоимость — 8 169 рублей), выяснила редакция TagilCity.ru.
Что касается лагерей с дневным пребыванием в Нижнем Тагиле, то за 18 дней за ребенка придется заплатить 800,8 рубля, за 5 дней — 222,4 рубля.
Напомним, что на организацию отдыха детей в каникулы в Нижнем Тагиле в этом году выделено 210,4 миллиона рублей.