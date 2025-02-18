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Posted 18 февраля, 07:14

Published 18 февраля, 07:14

Modified 18 февраля, 07:16

Updated 18 февраля, 07:16

Житель Екатеринбурга пытался убить женщину с особой жестокостью на первом свидании

Житель Екатеринбурга пытался убить женщину с особой жестокостью на первом свидании

18 февраля 2025, 07:14
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге суд отправил в тюрьму местного жителя за попытку убийства женщины с особой жестокостью. Происшествие случилось 19 мая 2024 года на улице Красных Борцов.

Мужчина и женщина познакомились некоторое время назад в интернете. Потерпевшая приехала к нему домой на первое свидание, где они стали употреблять алкоголь.

В какой-то момент они поссорились и екатеринбуржец нанес ей не меньше 20 ножевых ранений, а также избивал ее ногами и руками, при этом спрашивая, почему она не теряет сознание, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Также злоумышленник угрожал женщине после смерти выколоть ей глаза и ампутировать грудь. Когда потерпевшая попыталась убежать, он ударил ее ножом в спину. В какой-то момент ей удалось схватить другой нож и ударить им преступника. После этого она вызвала врачей и полицию.

Пострадавшую женщину отвезли в больницу, где ей сумели оказать помощь. В результате нападения у нее остались на лице шрамы, которые специалисты оценил как неизгладимые. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, а после завершения следствия материалы отправили в суд.

Подсудимого приговорили к 10 годам тюремного заключения, а также к ограничению свободы на год.

Напомним, в Каменске-Уральском молодой человек во время запоя убил мужчину и женщину. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Житель Верхотурья убил топором знакомого
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