Житель Екатеринбурга пытался убить женщину с особой жестокостью на первом свидании

Также злоумышленник угрожал женщине после смерти выколоть ей глаза и ампутировать грудь. Когда потерпевшая попыталась убежать, он ударил ее ножом в спину. В какой-то момент ей удалось схватить другой нож и ударить им преступника. После этого она вызвала врачей и полицию.