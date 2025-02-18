Житель Нижнего Тагила выбросил из окна старую мебель

Posted 18 февраля, 03:26
Published 18 февраля, 03:26
Modified 18 февраля, 03:28
Updated 18 февраля, 03:28
По словам очевидицы, мужчина занимался обустройством балкона и сбрасывал вниз старые тумбочки и другую мебель. При этом тагильчанин не оградил территорию от прохожих, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Женщина сделала ему замечание, в ответ на что горожанин ей язвительно ответил, что у него закончилась специальная лента для ограждения, после чего скрылся у себя дома.
Рядом, между прочим, находится 87-я школа, время 11:56. В результате таких вот «зачисток» могли пострадать дети и пожилые люди, проходившие мимо, — говорит тагильчанка.