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Posted 18 февраля, 03:26

Published 18 февраля, 03:26

Modified 18 февраля, 03:28

Updated 18 февраля, 03:28

Житель Нижнего Тагила выбросил из окна старую мебель

Житель Нижнего Тагила выбросил из окна старую мебель

18 февраля 2025, 03:26
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле местный житель выбрасывал из окна дома с третьего этажа мебель. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте.

По словам очевидицы, мужчина занимался обустройством балкона и сбрасывал вниз старые тумбочки и другую мебель. При этом тагильчанин не оградил территорию от прохожих, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Женщина сделала ему замечание, в ответ на что горожанин ей язвительно ответил, что у него закончилась специальная лента для ограждения, после чего скрылся у себя дома.

Рядом, между прочим, находится 87-я школа, время 11:56. В результате таких вот «зачисток» могли пострадать дети и пожилые люди, проходившие мимо, — говорит тагильчанка.

Напомним, в новогоднюю ночь 2025 года в Екатеринбурге компания забросала петардами подъезд и урну.

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