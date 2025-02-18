Житель Верхней Салды отсудил у юрфирмы 167 тысяч рублей за неоказанную услугу

Posted 18 февраля, 06:30
Published 18 февраля, 06:30
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Во время оказания услуг горожанин решил расторгнуть контракт и вернуть сумму. Однако компания не стала этого делать, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Тогда свердловчанин обратился в нижнетагильский консультационный пункт, где ему помогли составить исковую жалобу в городской суд.
В инстанции рассмотрели обращение и обязали юрфирму выплатить истцу вышеуказанную сумму, а также проценты, компенсацию, штраф и судебные расходы. В итоге размер выплаты составил 167 тысяч рублей.