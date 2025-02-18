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Posted 18 февраля, 06:30

Published 18 февраля, 06:30

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Житель Верхней Салды отсудил у юрфирмы 167 тысяч рублей за неоказанную услугу

Житель Верхней Салды отсудил у юрфирмы 167 тысяч рублей за неоказанную услугу

18 февраля 2025, 06:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Верхней Салде местный житель оказался недоволен юридической компанией, с которой он заключил договор на оформление банкротства. Стоимость данной услуги составила 84 тысячи рублей.

Во время оказания услуг горожанин решил расторгнуть контракт и вернуть сумму. Однако компания не стала этого делать, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Тогда свердловчанин обратился в нижнетагильский консультационный пункт, где ему помогли составить исковую жалобу в городской суд.

В инстанции рассмотрели обращение и обязали юрфирму выплатить истцу вышеуказанную сумму, а также проценты, компенсацию, штраф и судебные расходы. В итоге размер выплаты составил 167 тысяч рублей.

Напомним, в Талице мужчина отсудил у магазина почти 35 тысяч рублей за пилу плохого качества.

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