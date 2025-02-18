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Posted 18 февраля, 03:59

Published 18 февраля, 03:59

Modified 18 февраля, 04:01

Updated 18 февраля, 04:01

Жители Екатеринбурга устроили драку из-за нехватки мест в автобусе №48

Жители Екатеринбурга устроили драку из-за нехватки мест в автобусе №48

18 февраля 2025, 03:59
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге не всем пассажирам с Широкой Речки хватило место в автобусе №48 утром 17 февраля 2025 года.

По словам очевидицы, на остановке была почти сотня человек, а ехали в это время только два автобуса. Некоторые пассажиры начали устраивать между собой драки за место в транспорте, пишет Е1.

Также один из горожан рассказал, что к остановке «Анатолия Муранова» автобус приехал забитый пассажирами, из-за чего водитель не стал останавливаться. Мужчина отметил, что интервал между автобусами был более 20 минут.

Вскоре стало известно, что проблемы с данным маршрутом возникли из-за того, что два водителя ушли на больничный, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Напомним, в Нижнем Тагиле девочке при посадке в автобус защемило руку в дверях, из-за чего она травмировалась.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Автобус#Пассажиры#Маршрут#Очевидцы#Жалобы#Общественный транспорт#Екатеринбург
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