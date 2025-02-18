Жители Екатеринбурга устроили драку из-за нехватки мест в автобусе №48

Posted 18 февраля, 03:59
Published 18 февраля, 03:59
Modified 18 февраля, 04:01
Updated 18 февраля, 04:01
По словам очевидицы, на остановке была почти сотня человек, а ехали в это время только два автобуса. Некоторые пассажиры начали устраивать между собой драки за место в транспорте, пишет Е1.
Также один из горожан рассказал, что к остановке «Анатолия Муранова» автобус приехал забитый пассажирами, из-за чего водитель не стал останавливаться. Мужчина отметил, что интервал между автобусами был более 20 минут.
Вскоре стало известно, что проблемы с данным маршрутом возникли из-за того, что два водителя ушли на больничный, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Напомним, в Нижнем Тагиле девочке при посадке в автобус защемило руку в дверях, из-за чего она травмировалась.