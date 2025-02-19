32,7 тысячи детей организованно отдохнут и оздоровятся в Нижнем Тагиле в 2025 году

Больше всего юных тагильчан от 6,5 до 18 лет, а именно 10 190 человек, смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием. 6 908 детей в течение года отправятся в каникулы в лагеря за городом, еще 270 — в санатории.