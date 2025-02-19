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Posted 19 февраля, 13:26

Published 19 февраля, 13:26

Modified 19 февраля, 13:28

Updated 19 февраля, 13:28

32,7 тысячи детей организованно отдохнут и оздоровятся в Нижнем Тагиле в 2025 году

32,7 тысячи детей организованно отдохнут и оздоровятся в Нижнем Тагиле в 2025 году

19 февраля 2025, 13:26
Фото: 1MI.
32,7 тысячи детей в Нижнем Тагиле смогут оздоровиться и отдохнуть в каникулы в 2025 году. Целевые показатели определены постановлением администрации города.

Больше всего юных тагильчан от 6,5 до 18 лет, а именно 10 190 человек, смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием. 6 908 детей в течение года отправятся в каникулы в лагеря за городом, еще 270 — в санатории.

Для 5 540 человек будут организованы туристические походы. Остальных 9 878 детей охватят другими формами отдыха, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что стала известна стоимость путевок в лагеря Нижнего Тагила в 2025 году. Родителям придется оплатить 20%.

6,9 тысячи детей примут в каникулы загородные лагеря в Нижнем Тагиле в 2025 году
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