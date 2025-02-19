32,7 тысячи детей организованно отдохнут и оздоровятся в Нижнем Тагиле в 2025 году

Posted 19 февраля, 13:26
Published 19 февраля, 13:26
Modified 19 февраля, 13:28
Updated 19 февраля, 13:28
Больше всего юных тагильчан от 6,5 до 18 лет, а именно 10 190 человек, смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием. 6 908 детей в течение года отправятся в каникулы в лагеря за городом, еще 270 — в санатории.
Для 5 540 человек будут организованы туристические походы. Остальных 9 878 детей охватят другими формами отдыха, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что стала известна стоимость путевок в лагеря Нижнего Тагила в 2025 году. Родителям придется оплатить 20%.