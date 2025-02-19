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Posted 19 февраля, 07:25

Published 19 февраля, 07:25

Modified 19 февраля, 07:27

Updated 19 февраля, 07:27

Биометрия в поездках: удобство или риск?

Биометрия в поездках: удобство или риск?

19 февраля 2025, 07:25
Фото: 1MI.
В Госдуме решили разрешить использовать биометрию для посадки в экспрессы и поезда дальнего следования. Сервис будет доступен всем желающим гражданам, согласившимся сдать свою биометрию в Единую биометрическую систему.

В этом году планируется закрытое тестирование. Эксперты отмечают как преимущества, так и риски нововведения. В первую очередь это для удобства пассажиров, в принципе это должно упростить посадку. Однако, как и любая новая технология, есть как положительные, так и отрицательные мнения. Своим экспертным мнением с редакцией TagilCity.ru поделилась Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК. Рассмотрим подробнее, что это значит для граждан и какие вызовы стоят перед новой системой.

Что нужно для использования биометрии в поездках?

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо выполнение двух условий:

  1. Технические возможности у перевозчика. Это означает, что железнодорожные компании должны будут оснастить свои поезда соответствующим оборудованием для считывания биометрических данных.
  2. Сдача биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС). Пассажиры, желающие воспользоваться биометрией, должны заранее зарегистрироваться в ЕБС и предоставить свои биометрические данные.
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Закрытое тестирование сервиса, напомним, запланировано на 2025 год. При этом все остальные способы идентификации пассажиров, такие как предъявление паспорта, останутся действующими.

Текущие способы идентификации

На данный момент граждане РФ могут идентифицировать свою личность несколькими способами:

  1. Паспорт гражданина РФ. Паспорта могут быть как в бумажном, так и в электронном формате. Электронные паспорта содержат биометрические данные владельца.
  2. Мобильное приложение портала Госуслуг. Информация из приложения может удостоверять личность в установленных законом случаях.
  3. Загранпаспорт, удостоверение личности военнослужащего или временное удостоверение личности. Эти документы также могут использоваться для идентификации.
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Преимущества биометрии

Вместо того чтобы предъявлять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, достаточно будет просто пройти через биометрический контроль. Это не только ускорит процесс посадки, но и снизит риск потери или кражи документов. Кроме того, персональные данные не будут видны кому-то не тому.

В частности, паспорт не надо будет предъявлять при посадке, далее в процессе поездки, что не даст возможности окружающим увидеть персональные данные гражданина и в дальнейшем воспользоваться ими в противозаконных целях, — рассказала редакции TagilCity.ru Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК.

Риски

Биометрия несет в себе определенные риски. Например, утечка. Глаза и пальцы изменить нельзя, если данные попадут не в те руки, это станет проблемой.

Технические сбои. Если произойдет сбой в тех же терминалах, человек не сможет даже сесть на поезд.

Опасения также высказывают и люди, которые всеми руками и ногами за конфиденциальность. Намекая на возможность использования биометрии в слежке за людьми.

Однако, помимо угрозы утечки биометрической информации и неправомерного использования данных, например в слежке за людьми, возможны технические сбои, когда ошибки системы могут привести к отказу в посадке пассажирам. Технический прогресс, как водится, противоречив, — высказала свое мнение Ольга Морозова.

Осенью 2024 года Сбер установил во всех вестибюлях метро терминалы для считывания биометрической информации.

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