Биометрия в поездках: удобство или риск?

Posted 19 февраля, 07:25
Published 19 февраля, 07:25
Modified 19 февраля, 07:27
Updated 19 февраля, 07:27
В этом году планируется закрытое тестирование. Эксперты отмечают как преимущества, так и риски нововведения. В первую очередь это для удобства пассажиров, в принципе это должно упростить посадку. Однако, как и любая новая технология, есть как положительные, так и отрицательные мнения. Своим экспертным мнением с редакцией TagilCity.ru поделилась Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК. Рассмотрим подробнее, что это значит для граждан и какие вызовы стоят перед новой системой.
Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо выполнение двух условий:
Закрытое тестирование сервиса, напомним, запланировано на 2025 год. При этом все остальные способы идентификации пассажиров, такие как предъявление паспорта, останутся действующими.
На данный момент граждане РФ могут идентифицировать свою личность несколькими способами:
Вместо того чтобы предъявлять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, достаточно будет просто пройти через биометрический контроль. Это не только ускорит процесс посадки, но и снизит риск потери или кражи документов. Кроме того, персональные данные не будут видны кому-то не тому.
В частности, паспорт не надо будет предъявлять при посадке, далее в процессе поездки, что не даст возможности окружающим увидеть персональные данные гражданина и в дальнейшем воспользоваться ими в противозаконных целях, — рассказала редакции TagilCity.ru Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК.
Биометрия несет в себе определенные риски. Например, утечка. Глаза и пальцы изменить нельзя, если данные попадут не в те руки, это станет проблемой.
Технические сбои. Если произойдет сбой в тех же терминалах, человек не сможет даже сесть на поезд.
Опасения также высказывают и люди, которые всеми руками и ногами за конфиденциальность. Намекая на возможность использования биометрии в слежке за людьми.
Однако, помимо угрозы утечки биометрической информации и неправомерного использования данных, например в слежке за людьми, возможны технические сбои, когда ошибки системы могут привести к отказу в посадке пассажирам. Технический прогресс, как водится, противоречив, — высказала свое мнение Ольга Морозова.
Осенью 2024 года Сбер установил во всех вестибюлях метро терминалы для считывания биометрической информации.