Биометрия в поездках: удобство или риск?

В этом году планируется закрытое тестирование. Эксперты отмечают как преимущества, так и риски нововведения. В первую очередь это для удобства пассажиров, в принципе это должно упростить посадку. Однако, как и любая новая технология, есть как положительные, так и отрицательные мнения. Своим экспертным мнением с редакцией TagilCity.ru поделилась Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК. Рассмотрим подробнее, что это значит для граждан и какие вызовы стоят перед новой системой.