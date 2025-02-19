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Posted 19 февраля, 16:36

Published 19 февраля, 16:36

Modified 19 февраля, 16:38

Updated 19 февраля, 16:38

В Екатеринбурге на улице Вайнера из окна высотки выпал человек

Человек разбился насмерть на улице Вайнера в Екатеринбурге

19 февраля 2025, 16:36
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге на улице Вайнера из окна высотки выпал человек

В среду, 19 февраля, около восьми часов вечера на улице Вайнера в Екатеринбурге произошло ЧП. По словам очевидцев, с высоты упал и разбился человек.

Место трагедии оцеплено, работают представители полиции и медицинских служб. На данный момент личность погибшего и обстоятельства его падения уточняются. Информация о трагическом инциденте опубликована в Telegram-канал «Безумный Екб».

Один из свидетелей сообщил, что погиб мужчина.

В Следственном комитете Свердловской области пока от комментариев воздерживаются.

Накануне, 18 февраля, в Екатеринбурге произошел похожий случай. Мужчина выпал из окна и погиб на глазах у людей.

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