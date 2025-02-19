Человек разбился насмерть на улице Вайнера в Екатеринбурге

Posted 19 февраля, 16:36
Published 19 февраля, 16:36
Modified 19 февраля, 16:38
Updated 19 февраля, 16:38
Место трагедии оцеплено, работают представители полиции и медицинских служб. На данный момент личность погибшего и обстоятельства его падения уточняются. Информация о трагическом инциденте опубликована в Telegram-канал «Безумный Екб».
Один из свидетелей сообщил, что погиб мужчина.
В Следственном комитете Свердловской области пока от комментариев воздерживаются.
Накануне, 18 февраля, в Екатеринбурге произошел похожий случай. Мужчина выпал из окна и погиб на глазах у людей.