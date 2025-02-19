Депутаты в Нижнем Тагиле обсудили проблему пустующих бассейнов в школах и садиках

Posted 19 февраля, 05:04
Published 19 февраля, 05:04
Modified 19 февраля, 05:06
Updated 19 февраля, 05:06
Обсуждение началось со спикера думы Вадима Раудштейна, который напомнил о том, что в Дзержинском районе есть три школы, в которых не пользуются существующими бассейнами, пишет ИА «Все новости».
После этого другие чиновники рассказали, что почти в каждом городском округе есть образовательные учреждения, где есть бассейн, но его не эксплуатируют. По мнению депутатов, эта проблема существует не только из-за нужды в ремонте, но и из-за отсутствия систем очисток.
Также для того, чтобы бассейны безопасно работали, нужно организовывать штат медсотрудников, что означает дополнительные расходы из бюджета. В итоге во время заседания было решено вынести этот вопрос на повторное рассмотрение.