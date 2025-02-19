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Posted 19 февраля, 05:04

Published 19 февраля, 05:04

Modified 19 февраля, 05:06

Updated 19 февраля, 05:06

Депутаты в Нижнем Тагиле обсудили проблему пустующих бассейнов в школах и садиках

Депутаты в Нижнем Тагиле обсудили проблему пустующих бассейнов в школах и садиках

19 февраля 2025, 05:04
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле прошло заседание думской комиссии по соцполитике. Депутаты обсудили вопрос, касающийся пустующих бассейнов в образовательных учреждениях.

Обсуждение началось со спикера думы Вадима Раудштейна, который напомнил о том, что в Дзержинском районе есть три школы, в которых не пользуются существующими бассейнами, пишет ИА «Все новости».

После этого другие чиновники рассказали, что почти в каждом городском округе есть образовательные учреждения, где есть бассейн, но его не эксплуатируют. По мнению депутатов, эта проблема существует не только из-за нужды в ремонте, но и из-за отсутствия систем очисток.

Также для того, чтобы бассейны безопасно работали, нужно организовывать штат медсотрудников, что означает дополнительные расходы из бюджета. В итоге во время заседания было решено вынести этот вопрос на повторное рассмотрение.

Напомним, депутат Свердловской области предложила ввести в школы уроки полового воспитания.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Бюджет#Депутаты#Ремонт#Бассейн#Социальная политика#Проблема#Вадим Раудштейн#Образовательные учреждения#Чистка#Екатеринбург
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