Депутаты в Нижнем Тагиле обсудили проблему пустующих бассейнов в школах и садиках

После этого другие чиновники рассказали, что почти в каждом городском округе есть образовательные учреждения, где есть бассейн, но его не эксплуатируют. По мнению депутатов, эта проблема существует не только из-за нужды в ремонте, но и из-за отсутствия систем очисток.