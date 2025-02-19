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Posted 19 февраля, 07:22

Published 19 февраля, 07:22

Modified 19 февраля, 07:24

Updated 19 февраля, 07:24

Детское питание и таблетки стали причиной отравления двух детей в Верхней Салде

Детское питание и таблетки стали причиной отравления двух детей в Верхней Салде

19 февраля 2025, 07:22
Фото: 1MI.
В Верхней Салде госпитализировали двое детей с отравлениями.

На совещании в мэрии Верхней Салды был поднят вопрос детских отравлений. В муниципалитете зафиксировано 2 случая. В Нижний Тагил были экстренно госпитализирован ребенок, отравившийся таблетками и ребенок, отравившийся неправильно приготовленным детским питанием, сообщил глава Верхней Салды Александр Маслов в соцсети ВКонтакте.

Градоначальник отметил, что на прошедшей неделе в Скорую обратились 248 человек, из них 39 вызвали врача к детям. Заболеваемость ОРВИ на стабильном уровне в соответствии с сезоном.

Ранее были названы самые распространенные причины отравлений жителей Свердловской области.

В Свердловской области снизился уровень отравления наркотиками среди подростков
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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Отравление#Здоровье детей#Екатеринбург
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