Детское питание и таблетки стали причиной отравления двух детей в Верхней Салде

Posted 19 февраля, 07:22
Published 19 февраля, 07:22
Modified 19 февраля, 07:24
Updated 19 февраля, 07:24
На совещании в мэрии Верхней Салды был поднят вопрос детских отравлений. В муниципалитете зафиксировано 2 случая. В Нижний Тагил были экстренно госпитализирован ребенок, отравившийся таблетками и ребенок, отравившийся неправильно приготовленным детским питанием, сообщил глава Верхней Салды Александр Маслов в соцсети ВКонтакте.
Градоначальник отметил, что на прошедшей неделе в Скорую обратились 248 человек, из них 39 вызвали врача к детям. Заболеваемость ОРВИ на стабильном уровне в соответствии с сезоном.