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Posted 19 февраля, 09:24

Published 19 февраля, 09:24

Modified 19 февраля, 09:27

Updated 19 февраля, 09:27

Дорожники в Екатеринбурге получили штраф 200 тысяч за плохую уборку снега

Дорожники в Екатеринбурге получили штраф 200 тысяч за плохую уборку снега

19 февраля 2025, 09:24
Фото: Изображение Midjourney.
Муниципальную организацию «Верх-Исетское ДЭУ» в Екатеринбурге оштрафовали на несколько сотен тысяч рублей за плохую уборку снега на улицах.

Во время прокурорской проверки на предмет качества ухода дорог были выявлены сугробы и обледенелые участки на пешеходных переходах на Кирова, Зоологической, Репина, Начдива Васильева и других улицах. Также обнаружены другие нарушения, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Вследствие этого надзорный орган составил материалы и направил их в суд. В результате их рассмотрения организации назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Вскоре данная сумма была выплачена.

Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге в связи с сильным снегопадом на улицы города вышло более 300 снегоуборочной техники.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Прокуратура#Суд#Штраф#Уборка снега#Нарушения#Дорожники#Екатеринбург
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