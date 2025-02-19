Дорожники в Екатеринбурге получили штраф 200 тысяч за плохую уборку снега

Posted 19 февраля, 09:24
Published 19 февраля, 09:24
Modified 19 февраля, 09:27
Updated 19 февраля, 09:27
Во время прокурорской проверки на предмет качества ухода дорог были выявлены сугробы и обледенелые участки на пешеходных переходах на Кирова, Зоологической, Репина, Начдива Васильева и других улицах. Также обнаружены другие нарушения, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Вследствие этого надзорный орган составил материалы и направил их в суд. В результате их рассмотрения организации назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Вскоре данная сумма была выплачена.
Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге в связи с сильным снегопадом на улицы города вышло более 300 снегоуборочной техники.