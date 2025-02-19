Дорожники в Екатеринбурге получили штраф 200 тысяч за плохую уборку снега

Во время прокурорской проверки на предмет качества ухода дорог были выявлены сугробы и обледенелые участки на пешеходных переходах на Кирова, Зоологической, Репина, Начдива Васильева и других улицах. Также обнаружены другие нарушения, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.