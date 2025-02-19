Ефимов: Москва выставила на торги право на развитие 2 территорий на юго-западе города

Posted 19 февраля, 18:14
Published 19 февраля, 18:14
Modified 19 февраля, 18:14
Updated 19 февраля, 18:14
Такой комментарий дал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Как сообщает www.mos.ru, прием заявок будет вестись до 24 марта, а аукцион планируется провести 1 апреля.
По заявлению Владимира Ефимова, Москва выставила на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории, часть которой находится в бывшей промышленной зоне «Южное Бутово». Компания, которая станет победителем по итогам торгов, получит право строительства на территориях площадью 30 гектаров современного жилого комплекса со всей необходимой для населения инфраструктурой. В проект потребуется инвестировать 106 миллиардов рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект аналитики оценивают в 1,7 миллиарда рублей или более. Благодаря такой реорганизации земельных территорий в Южном Бутове появится свыше четырех тысяч новых рабочих мест.
Выставляемые на торги земли находятся около станции «Бутово» МЦД-2 — рядом с улицей 2-й Мелитопольской и Варшавским шоссе соответственно.
Лот выставлен на торги по стартовой цене 109,6 миллиона рублей. Принять участие в торгах могут все лица, которые обладают опытом постройки капитальных зданий суммарной площадью от 31,96 тысячи квадратных метров и более в течение последних пяти лет. При этом участники должны оставить задаток в объеме 20% от стартовой стоимости лота.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что две такие территории в Южном Бутове отдадут под возведение жилого комплекса, в котором появятся 180 тысяч квадратных метров квартир, в том числе для участников программы реновации и прочих городских инициатив. Помимо непосредственно самой жилплощади, в новом микрорайоне разместят объекты коммунально-производственного и общественно-делового назначения на площади свыше 140 тысяч квадратных метров. Планируется постройка образовательного комплекса, состоящего из школы на 900 мест и дошкольного учреждения на 200 воспитанников, а также многофункционального общественного комплекса с гостиницей и ФОКа с бассейном. Кроме того, жилой квартал будет включать в себя ряд объектов коммунального назначения и два встроенно-пристроенных судебных участка. Прилегающая к домам территория будет облагорожена, в том числе здесь появятся зеленые насаждения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сделал заявление, что число проектов комплексного развития территорий (КРТ) по итогам 12 прошедших месяцев возросло в 1,6 раза. На сегодняшний день в городе реализуются в общей сложности 302 проекта КРТ суммарной площадью порядка 4,2 тысячи гектаров. Данная инициатива запущена в работу согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина.