tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 18:14

Published 19 февраля, 18:14

Modified 19 февраля, 18:14

Updated 19 февраля, 18:14

Ефимов: Москва выставила на торги право на развитие 2 территорий на юго-западе города

Ефимов: Москва выставила на торги право на развитие 2 территорий на юго-западе города

19 февраля 2025, 18:14
Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
В Москве начался сбор заявок на право заключения договора о комплексном развитии двух земельных территорий в юго-западной части города, суммарная площадь которых достигает 30,7 гектара.

Такой комментарий дал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает www.mos.ru, прием заявок будет вестись до 24 марта, а аукцион планируется провести 1 апреля.

По заявлению Владимира Ефимова, Москва выставила на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории, часть которой находится в бывшей промышленной зоне «Южное Бутово». Компания, которая станет победителем по итогам торгов, получит право строительства на территориях площадью 30 гектаров современного жилого комплекса со всей необходимой для населения инфраструктурой. В проект потребуется инвестировать 106 миллиардов рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект аналитики оценивают в 1,7 миллиарда рублей или более. Благодаря такой реорганизации земельных территорий в Южном Бутове появится свыше четырех тысяч новых рабочих мест.

Выставляемые на торги земли находятся около станции «Бутово» МЦД-2 — рядом с улицей 2-й Мелитопольской и Варшавским шоссе соответственно.

Лот выставлен на торги по стартовой цене 109,6 миллиона рублей. Принять участие в торгах могут все лица, которые обладают опытом постройки капитальных зданий суммарной площадью от 31,96 тысячи квадратных метров и более в течение последних пяти лет. При этом участники должны оставить задаток в объеме 20% от стартовой стоимости лота.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что две такие территории в Южном Бутове отдадут под возведение жилого комплекса, в котором появятся 180 тысяч квадратных метров квартир, в том числе для участников программы реновации и прочих городских инициатив. Помимо непосредственно самой жилплощади, в новом микрорайоне разместят объекты коммунально-производственного и общественно-делового назначения на площади свыше 140 тысяч квадратных метров. Планируется постройка образовательного комплекса, состоящего из школы на 900 мест и дошкольного учреждения на 200 воспитанников, а также многофункционального общественного комплекса с гостиницей и ФОКа с бассейном. Кроме того, жилой квартал будет включать в себя ряд объектов коммунального назначения и два встроенно-пристроенных судебных участка. Прилегающая к домам территория будет облагорожена, в том числе здесь появятся зеленые насаждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сделал заявление, что число проектов комплексного развития территорий (КРТ) по итогам 12 прошедших месяцев возросло в 1,6 раза. На сегодняшний день в городе реализуются в общей сложности 302 проекта КРТ суммарной площадью порядка 4,2 тысячи гектаров. Данная инициатива запущена в работу согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика