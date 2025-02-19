Ефимов: Москва выставила на торги право на развитие 2 территорий на юго-западе города

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что две такие территории в Южном Бутове отдадут под возведение жилого комплекса, в котором появятся 180 тысяч квадратных метров квартир, в том числе для участников программы реновации и прочих городских инициатив. Помимо непосредственно самой жилплощади, в новом микрорайоне разместят объекты коммунально-производственного и общественно-делового назначения на площади свыше 140 тысяч квадратных метров. Планируется постройка образовательного комплекса, состоящего из школы на 900 мест и дошкольного учреждения на 200 воспитанников, а также многофункционального общественного комплекса с гостиницей и ФОКа с бассейном. Кроме того, жилой квартал будет включать в себя ряд объектов коммунального назначения и два встроенно-пристроенных судебных участка. Прилегающая к домам территория будет облагорожена, в том числе здесь появятся зеленые насаждения.