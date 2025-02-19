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Posted 19 февраля, 07:55

Published 19 февраля, 07:55

Modified 19 февраля, 07:56

Updated 19 февраля, 07:56

Экс-борец с коррупцией в Свердловской области сознался в получении взяток

Экс-борец с коррупцией в Свердловской области сознался в получении взяток

19 февраля 2025, 07:55
Фото: 1MI.
Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков сознался в получении крупной взятки. Также известно, что он заключил сделку со следствием.

Известно также, что, несмотря на это, из СИЗО бывшего чиновника не выпускают. Дело уже скоро может дойти до суда, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Сам Дьяков был арестован в мае 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 200 миллионов рублей. Считается, что показания против бывшего чиновника дал бизнесмен Алексей Шахмаев.

Последний тоже находится под следствием. Он был арестован вместе с бывшей невесткой Аркадия Чернецкого и строителем Василием Петровым в марте 2024 года по обвинению в незаконном возмещении ФНС.

Ранее в суд Полевского было передано дело бывшего начальника РЭО ГИБДД. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за взяточничество. По данным следствия, обвиняемый брал взятки от тех, кто сдает экзамены.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Следствие#Взятка#Екатеринбург
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