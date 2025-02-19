Экс-борец с коррупцией в Свердловской области сознался в получении взяток

Posted 19 февраля, 07:55
Published 19 февраля, 07:55
Modified 19 февраля, 07:56
Updated 19 февраля, 07:56
Известно также, что, несмотря на это, из СИЗО бывшего чиновника не выпускают. Дело уже скоро может дойти до суда, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Сам Дьяков был арестован в мае 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 200 миллионов рублей. Считается, что показания против бывшего чиновника дал бизнесмен Алексей Шахмаев.
Последний тоже находится под следствием. Он был арестован вместе с бывшей невесткой Аркадия Чернецкого и строителем Василием Петровым в марте 2024 года по обвинению в незаконном возмещении ФНС.
Ранее в суд Полевского было передано дело бывшего начальника РЭО ГИБДД. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за взяточничество. По данным следствия, обвиняемый брал взятки от тех, кто сдает экзамены.