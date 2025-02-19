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Posted 19 февраля, 03:55

Published 19 февраля, 03:55

Modified 19 февраля, 03:57

Updated 19 февраля, 03:57

Главный полицейский в Екатеринбурге прокомментировал нехватку кадров в МВД

Главный полицейский в Екатеринбурге прокомментировал нехватку кадров в МВД

19 февраля 2025, 03:55
Фото: 1MI.
Глава екатеринбургской полиции Виктор Позняк дал ответ на вопросы о нехватке сотрудников.

По словам Позняка, главной причиной увольнений сотрудников стал низкий уровень зарплаты. Рапорты он получает не реже, чем раз в месяц, рассказал он во время заседания в городской думе.

Также глава ведомства сообщил, что с каждым, кто покидает органы, он старается побеседовать и уговорить остаться. Некоторые после разговоров меняют решение и остаются. При этом на службу приходят новые люди.

Напомним, в минувшем году в больницах в Свердловской области на 15% сократился уровень дефицита врачей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Городская дума#Зарплата#МВД#Сотрудники#Кадры#Екатеринбург#Дефицит кадров#Увольнения
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