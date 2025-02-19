Главный полицейский в Екатеринбурге прокомментировал нехватку кадров в МВД

Posted 19 февраля, 03:55
Published 19 февраля, 03:55
Modified 19 февраля, 03:57
Updated 19 февраля, 03:57
По словам Позняка, главной причиной увольнений сотрудников стал низкий уровень зарплаты. Рапорты он получает не реже, чем раз в месяц, рассказал он во время заседания в городской думе.
Также глава ведомства сообщил, что с каждым, кто покидает органы, он старается побеседовать и уговорить остаться. Некоторые после разговоров меняют решение и остаются. При этом на службу приходят новые люди.
Напомним, в минувшем году в больницах в Свердловской области на 15% сократился уровень дефицита врачей.