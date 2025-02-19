Из-за ошибки в документах бойца из Екатеринбурга признали мертвым еще до службы

На самом деле он погиб в бою спустя два месяца после подписания договора. Эта путаница вызвала серьезные проблемы для его семьи. Отец погибшего воина уже 12 месяцев не может добиться получения страховых выплат и решить вопрос с установкой памятника на могиле из-за несоответствий в датах. Об этой проблеме сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.