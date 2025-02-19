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Posted 19 февраля, 15:54

Published 19 февраля, 15:54

Modified 19 февраля, 15:56

Updated 19 февраля, 15:56

Бойца СВО из Екатеринбурга признали мертвым еще до подписания контракта

Из-за ошибки в документах бойца из Екатеринбурга признали мертвым еще до службы

19 февраля 2025, 15:54
Фото: 1MI.

Бойца СВО из Екатеринбурга признали мертвым еще до подписания контракта

Житель Екатеринбурга, отправившийся в зону проведения специальной военной операции на Украине, столкнулся с трагической бюрократической ошибкой. Его включили в список погибших за две недели до того, как он заключил контракт с Министерством обороны.

На самом деле он погиб в бою спустя два месяца после подписания договора. Эта путаница вызвала серьезные проблемы для его семьи. Отец погибшего воина уже 12 месяцев не может добиться получения страховых выплат и решить вопрос с установкой памятника на могиле из-за несоответствий в датах. Об этой проблеме сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратился в Минобороны с официальным запросом, описав все сложности. Всего через два дня отцу погибшего связались представители соответствующего военного подразделения и центра опознания.

На данный момент началась работа над внесением исправлений в документы. Это позволит восстановить справедливость для семьи солдата, дать возможность получить положенные компенсации и установить памятник на могиле героя.

Ранее в Екатеринбурге вернувшийся из плена боец не мог получить положенных по закону выплат.

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