Из-за ошибки в документах бойца из Екатеринбурга признали мертвым еще до службы

Posted 19 февраля, 15:54
Published 19 февраля, 15:54
Modified 19 февраля, 15:56
Updated 19 февраля, 15:56
На самом деле он погиб в бою спустя два месяца после подписания договора. Эта путаница вызвала серьезные проблемы для его семьи. Отец погибшего воина уже 12 месяцев не может добиться получения страховых выплат и решить вопрос с установкой памятника на могиле из-за несоответствий в датах. Об этой проблеме сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.
Парламентарий обратился в Минобороны с официальным запросом, описав все сложности. Всего через два дня отцу погибшего связались представители соответствующего военного подразделения и центра опознания.
На данный момент началась работа над внесением исправлений в документы. Это позволит восстановить справедливость для семьи солдата, дать возможность получить положенные компенсации и установить памятник на могиле героя.