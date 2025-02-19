Клубника: витамины, вкус и скрытая опасность — какие угрозы таит любимая ягода

Большая часть клубники из супермаркетов выращивается с использованием агрохимикатов, таких как пестициды и фунгициды. Их применяют для защиты ягод от насекомых и болезней, однако следы этих веществ могут оставаться на клубнике даже после мытья. Накопление пестицидов в организме человека может вызывать аллергии, проблемы с внутренними органами и даже гормональные сбои. Особенно опасны пестициды для детей, так как их иммунная система более уязвима.