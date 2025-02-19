Клубника: витамины, вкус и скрытая опасность — какие угрозы таит любимая ягода

Posted 19 февраля, 11:58
Published 19 февраля, 11:58
Modified 19 февраля, 12:00
Updated 19 февраля, 12:00
Клубника заслуженно считается одной из самых любимых летних ягод. Она богата витамином C, который укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и помогает организму бороться со свободными радикалами. Клубника содержит антиоксиданты, микроэлементы и клетчатку, которые положительно влияют на пищеварение, работу сердца и общее состояние организма. Однако эту вкусную и полезную ягоду нередко накачивают химикатами.
Большая часть клубники из супермаркетов выращивается с использованием агрохимикатов, таких как пестициды и фунгициды. Их применяют для защиты ягод от насекомых и болезней, однако следы этих веществ могут оставаться на клубнике даже после мытья. Накопление пестицидов в организме человека может вызывать аллергии, проблемы с внутренними органами и даже гормональные сбои. Особенно опасны пестициды для детей, так как их иммунная система более уязвима.
Чтобы минимизировать риски, важно правильно выбирать и обрабатывать клубнику перед употреблением:
Перед тем, как съесть клубнику, нужно тщательно промыть ее. Особенно это касается импортных ягод. Везут их издалека и, чтобы сохранить свежесть, обрабатывают пестицидами. Если вкус клубники кажется подозрительным, а цена — 250-300 рублей за килограмм, лучше отказаться от ее употребления. Ее вкусовые качества и санитарные нормы под вопросом, — рекомендует доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Голощапова.