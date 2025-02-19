tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 11:58

Published 19 февраля, 11:58

Modified 19 февраля, 12:00

Updated 19 февраля, 12:00

Клубника: витамины, вкус и скрытая опасность — какие угрозы таит любимая ягода

Клубника: витамины, вкус и скрытая опасность — какие угрозы таит любимая ягода

19 февраля 2025, 11:58
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Клубника — символ лета, свежести и здоровья. Эту сочную ягоду любят взрослые и дети за ее вкус и пользу. Но знаете ли вы, что именно клубника входит в топ продуктов с наибольшим содержанием пестицидов? Почему это происходит, и как снизить потенциальные риски?

Клубника — источник витаминов и радости

Клубника заслуженно считается одной из самых любимых летних ягод. Она богата витамином C, который укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и помогает организму бороться со свободными радикалами. Клубника содержит антиоксиданты, микроэлементы и клетчатку, которые положительно влияют на пищеварение, работу сердца и общее состояние организма. Однако эту вкусную и полезную ягоду нередко накачивают химикатами.

Опасная черника: при каких болезнях ягода строго противопоказана
Узнать подробнее

Почему пестициды так опасны?

Большая часть клубники из супермаркетов выращивается с использованием агрохимикатов, таких как пестициды и фунгициды. Их применяют для защиты ягод от насекомых и болезней, однако следы этих веществ могут оставаться на клубнике даже после мытья. Накопление пестицидов в организме человека может вызывать аллергии, проблемы с внутренними органами и даже гормональные сбои. Особенно опасны пестициды для детей, так как их иммунная система более уязвима.

Как выбрать и подготовить клубнику?

Чтобы минимизировать риски, важно правильно выбирать и обрабатывать клубнику перед употреблением:

  • Покупайте органическую клубнику. Она выращивается без использования химических удобрений и пестицидов, что делает ее безопаснее.
  • Тщательно мойте ягоды. Замачивайте клубнику в растворе воды и уксуса (1:3) на 10 минут, а затем промывайте чистой водой. Это помогает удалить большую часть вредных веществ.
  • Обращайте внимание на аромат. Свежая, натуральная клубника всегда пахнет насыщенно и сладко, ее аромат невозможно подделать.
Правильная клубника без пестицидов редко выглядит идеально
Правильная клубника без пестицидов редко выглядит идеально. Фото: 1MI

Что говорят о клубнике эксперты

Перед тем, как съесть клубнику, нужно тщательно промыть ее. Особенно это касается импортных ягод. Везут их издалека и, чтобы сохранить свежесть, обрабатывают пестицидами. Если вкус клубники кажется подозрительным, а цена — 250-300 рублей за килограмм, лучше отказаться от ее употребления. Ее вкусовые качества и санитарные нормы под вопросом, — рекомендует доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Голощапова.

Ранее эксперты рассказали, какие угрозы в себе могут таить чаи с добавками.

Врач Омарова раскрыла, чем опасно фальсифицированное сливочное масло
Узнать подробнее
Читайте также:
Бутылку с минералкой уберите подальше: топ-5 продуктов, если вода надоелаПрозрачнее горного хрусталя: как безопасно очистить воду из-под кранаНе сервелат и не ливерная: эту колбасу можно есть килограммами — эксперты одобряют
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Здоровье#Витамины#Клубника#КЦ#Еда и напитки#Опасности#Пестициды#Агрохимикаты#Органическая клубника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика