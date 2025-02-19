tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 13:21

Published 19 февраля, 13:21

Modified 19 февраля, 13:23

Updated 19 февраля, 13:23

Кран засверкает ослепительной чистотой: известковый налет растворится на глазах

Кран засверкает ослепительной чистотой: известковый налет растворится на глазах

19 февраля 2025, 13:21
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Со временем даже самый блестящий смеситель покрывается некрасивым известковым налетом. Вода оставляет следы, а жесткие загрязнения превращают металлические поверхности в тусклую оболочку. Как удалить застарелый налет со смесителя без вредных химикатов?

Лимонная кислота: натуральный раствор для удаления налета

Лимонная кислота отлично справляется с известковыми отложениями благодаря своим кислотным свойствам. Разведите 1 столовую ложку лимонной кислоты в стакане теплой воды. Смочите губку или ткань в растворе, нанесите его на смеситель и оставьте на 30 минут. После этого тщательно протрите поверхности и смойте остатки раствора.

Уксус: мощное средство против застарелого налета

Уксус — еще одно проверенное средство для борьбы с налетом. Используйте 9%-ный столовый уксус или яблочный: смочите ткань в уксусе и оберните ей загрязненные участки смесителя. Для усиления эффекта можно оставить уксус на поверхности на 1-2 часа. После этого налет станет мягче и легко удалится губкой. Главное, хорошо промыть смеситель чистой водой, чтобы избежать специфического запаха.

Ни копоти, ни известкового налета: подарите вторую жизнь старому чайнику
Узнать подробнее

Пищевая сода: мягкое абразивное средство для металлических поверхностей

Сода не только очищает, но и полирует металлические детали. Для начала сделайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды. Нанесите полученную смесь на налет и аккуратно потрите мягкой губкой или старой зубной щеткой. После работы обязательно смойте остатки соды теплой водой, чтобы поверхность смесителя блестела, как новая.

Горчичный порошок: неожиданный, но эффективный метод

Горчичный порошок может успешно удалить мыльные и известковые отложения.

Смешайте равные пропорции горчичного порошка и соды в одной емкости. Добавьте воды и размешайте. Готовую кашицу нанесите на смеситель и оставьте на полчаса. Смойте средство проточной водой и наслаждайтесь блеском, — такой совет приводит портал techinsider.ru.

Как выбрать лучший метод для вашей ситуации

Для легких загрязнений подойдет лимонная кислота или сода. Уксус и горчичный порошок эффективнее против застарелого и плотного налета. Для идеальной чистоты можно комбинировать эти средства: например, сначала размягчить налет уксусом, а затем отполировать его содой.

Ранее эксперты рассказали, как привести в порядок ванну с помощью лимонной кислоты и моющего средства.

Кран и раковина блестят словно зеркало: хозяйки выиграли битву с известковым налетом
Узнать подробнее
Читайте также:
Из стиралки выйдут литры грязи: 1 стакан средства в барабан — машинка опять как новаяЖелтый пластик белеет на глазах: капнули на подоконник две капли — грязь отошла вмигМандариновые корки берегу как зеницу ока — настоящее спасение уставших хозяек
#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Уборка#Чистка#Уксус#Лимонная кислота#Дом и сад#КЦ#Известковый налет#Пищевая сода#Домашние средства#Смеситель#Горчичный порошок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика