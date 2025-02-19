Кран засверкает ослепительной чистотой: известковый налет растворится на глазах

Posted 19 февраля, 13:21
Published 19 февраля, 13:21
Modified 19 февраля, 13:23
Updated 19 февраля, 13:23
Лимонная кислота отлично справляется с известковыми отложениями благодаря своим кислотным свойствам. Разведите 1 столовую ложку лимонной кислоты в стакане теплой воды. Смочите губку или ткань в растворе, нанесите его на смеситель и оставьте на 30 минут. После этого тщательно протрите поверхности и смойте остатки раствора.
Уксус — еще одно проверенное средство для борьбы с налетом. Используйте 9%-ный столовый уксус или яблочный: смочите ткань в уксусе и оберните ей загрязненные участки смесителя. Для усиления эффекта можно оставить уксус на поверхности на 1-2 часа. После этого налет станет мягче и легко удалится губкой. Главное, хорошо промыть смеситель чистой водой, чтобы избежать специфического запаха.
Сода не только очищает, но и полирует металлические детали. Для начала сделайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды. Нанесите полученную смесь на налет и аккуратно потрите мягкой губкой или старой зубной щеткой. После работы обязательно смойте остатки соды теплой водой, чтобы поверхность смесителя блестела, как новая.
Горчичный порошок может успешно удалить мыльные и известковые отложения.
Смешайте равные пропорции горчичного порошка и соды в одной емкости. Добавьте воды и размешайте. Готовую кашицу нанесите на смеситель и оставьте на полчаса. Смойте средство проточной водой и наслаждайтесь блеском, — такой совет приводит портал techinsider.ru.
Для легких загрязнений подойдет лимонная кислота или сода. Уксус и горчичный порошок эффективнее против застарелого и плотного налета. Для идеальной чистоты можно комбинировать эти средства: например, сначала размягчить налет уксусом, а затем отполировать его содой.
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