Кран засверкает ослепительной чистотой: известковый налет растворится на глазах

Уксус — еще одно проверенное средство для борьбы с налетом. Используйте 9%-ный столовый уксус или яблочный: смочите ткань в уксусе и оберните ей загрязненные участки смесителя. Для усиления эффекта можно оставить уксус на поверхности на 1-2 часа. После этого налет станет мягче и легко удалится губкой. Главное, хорошо промыть смеситель чистой водой, чтобы избежать специфического запаха.