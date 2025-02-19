Ложка под корень в феврале — сад без гнили весь год: чем подкормить плодовые деревья

Какие удобрения использовать для подкормки зимой?
В феврале ключевыми микроэлементами для плодовых деревьев считаются фосфор и калий. Эти вещества направлены на укрепление корневой системы и повышение иммунитета растений. Лучшими вариантами удобрений для зимней подкормки являются:
- Зола. Натуральный источник минералов, защищающий корни от вредителей.
- Суперфосфат. Стимулирует рост корней и формирование цветочных почек.
- Калийные удобрения. Обеспечивают дереву устойчивость к заболеваниям и перепадам температуры.
- Перегной и компост. Являются природным теплоизолятором для корневой системы.
Как правильно вносить удобрения в феврале
Чтобы подкормка принесла максимальный эффект, необходимо соблюдать несколько правил:
- Выбирайте сухой период. Идеально, если температура воздуха стабильная, без резких колебаний.
- Равномерное распределение. Внесите удобрения в приствольный круг, чтобы питательные вещества впитывались вместе с талым снегом.
- Избегайте азота. Сразу исключите азотные удобрения, они активируют рост побегов и, как следствие, ослабление дерева.
Уделив внимание подкормке деревьев в феврале, вы обеспечите их здоровый старт весной, дают совет эксперты stavropol.media.