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Posted 19 февраля, 16:38

Published 19 февраля, 16:38

Modified 19 февраля, 16:40

Updated 19 февраля, 16:40

Ложка под корень в феврале — сад без гнили весь год: чем подкормить плодовые деревья

Ложка под корень в феврале — сад без гнили весь год: чем подкормить плодовые деревья

19 февраля 2025, 16:38
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Зимой деревья подвергаются сильному стрессу из-за резких температурных перепадов, дефицита влаги и истощения почвы. Ослабляется корневая система, что отражается на количестве и качестве будущих плодов. Правильно выполненная подкормка в феврале помогает укрепить корни.

Какие удобрения использовать для подкормки зимой?

В феврале ключевыми микроэлементами для плодовых деревьев считаются фосфор и калий. Эти вещества направлены на укрепление корневой системы и повышение иммунитета растений. Лучшими вариантами удобрений для зимней подкормки являются:

  • Зола. Натуральный источник минералов, защищающий корни от вредителей.
  • Суперфосфат. Стимулирует рост корней и формирование цветочных почек.
  • Калийные удобрения. Обеспечивают дереву устойчивость к заболеваниям и перепадам температуры.
  • Перегной и компост. Являются природным теплоизолятором для корневой системы.
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Как правильно вносить удобрения в феврале

Чтобы подкормка принесла максимальный эффект, необходимо соблюдать несколько правил:

  • Выбирайте сухой период. Идеально, если температура воздуха стабильная, без резких колебаний.
  • Равномерное распределение. Внесите удобрения в приствольный круг, чтобы питательные вещества впитывались вместе с талым снегом.
  • Избегайте азота. Сразу исключите азотные удобрения, они активируют рост побегов и, как следствие, ослабление дерева.

Уделив внимание подкормке деревьев в феврале, вы обеспечите их здоровый старт весной, дают совет эксперты stavropol.media.

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