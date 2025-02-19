Мальчик в Богдановичском районе попал под машину

Posted 19 февраля, 06:35
Published 19 февраля, 06:35
Modified 19 февраля, 06:37
Updated 19 февраля, 06:37
Школьник переходил дорогу в неразрешенном месте, и в какой-то момент его сбила иномарка. Водитель рассказал, что ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно. Он попытался избежать наезда, но не успел, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате происшествия у мальчика оказалась травмирована голова. Также он получил ушибы. Его отвезли в клинику.
Напомним, 16 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля Lada в районе Выи. Водитель машины, спровоцировавший ЧП, ездил без прав.