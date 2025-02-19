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Posted 19 февраля, 06:35

Published 19 февраля, 06:35

Modified 19 февраля, 06:37

Updated 19 февраля, 06:37

Мальчик в Богдановичском районе попал под машину

Мальчик в Богдановичском районе попал под машину

19 февраля 2025, 06:35
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Богдановичском районе 12-летний мальчик попал под легковую машину Chevrolet Cruze. ДТП произошло вечером 18 февраля 2025 года.

Школьник переходил дорогу в неразрешенном месте, и в какой-то момент его сбила иномарка. Водитель рассказал, что ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно. Он попытался избежать наезда, но не успел, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В результате происшествия у мальчика оказалась травмирована голова. Также он получил ушибы. Его отвезли в клинику.

Напомним, 16 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля Lada в районе Выи. Водитель машины, спровоцировавший ЧП, ездил без прав.

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