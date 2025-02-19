Мальчик в Богдановичском районе попал под машину

Школьник переходил дорогу в неразрешенном месте, и в какой-то момент его сбила иномарка. Водитель рассказал, что ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно. Он попытался избежать наезда, но не успел, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.