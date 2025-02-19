Младенец в Екатеринбурге скончался от менингита

Posted 19 февраля, 05:34
Published 19 февраля, 05:34
Modified 19 февраля, 05:36
Updated 19 февраля, 05:36
Девочку через два дня после рождения госпитализировали в больницу №11 с острой инфекционной болезнью. У нее развился менингит, в результате чего она скончалась спустя месяц, пишет «КП-Екатеринбург».
В Следкоме возбуждено уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности из-за некачественного исполнения обязанностей. Планируется привлечь к ответственности врачей из частной клиники, где наблюдалась мама умершего младенца, перинатальный центр и больницу №11.