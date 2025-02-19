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Posted 19 февраля, 05:34

Published 19 февраля, 05:34

Modified 19 февраля, 05:36

Updated 19 февраля, 05:36

Младенец в Екатеринбурге скончался от менингита

Младенец в Екатеринбурге скончался от менингита

19 февраля 2025, 05:34
Фото: 1MI.
Месячная девочка в Екатеринбурге умерла от менингита. Происшествие случилось летом 2024 года.

Девочку через два дня после рождения госпитализировали в больницу №11 с острой инфекционной болезнью. У нее развился менингит, в результате чего она скончалась спустя месяц, пишет «КП-Екатеринбург».

В Следкоме возбуждено уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности из-за некачественного исполнения обязанностей. Планируется привлечь к ответственности врачей из частной клиники, где наблюдалась мама умершего младенца, перинатальный центр и больницу №11.

Напомним, в Новоуральске ограничили свободу на 1,5 года врачу, который обвинялся в смерти пациента.

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