Мусор в яркой пачке: этот кофе лучше оставлять на прилавке — выводы Росконтроля

Растворимый кофе — отличный выбор для тех, кто ценит скорость и удобство приготовления напитка. Если подходить к его выбору с вниманием, можно избежать рисков и наслаждаться качественным продуктом. Доверяйте проверенным маркам, изучайте состав и остерегайтесь подозрительно низких цен. Так вы не только начнете день с вкусного кофе, но и позаботитесь о своем здоровье.