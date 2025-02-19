Мусор в яркой пачке: этот кофе лучше оставлять на прилавке — выводы Росконтроля

Posted 19 февраля, 15:54
Published 19 февраля, 15:54
Modified 19 февраля, 15:56
Updated 19 февраля, 15:56
Среди огромного количества марок, представленных на полках магазинов, эксперты отметили те, которые, по данным независимой экспертизы, заслуживают наибольшего доверия. По версии Росконтроля это:
Данные марки успешно прошли лабораторные испытания.
К сожалению, популярные бренды нередко подвергаются фальсификации. Особенно часто это касается упаковок формата «3 в 1», где под видом кофе могут скрываться ароматизаторы, синтетические добавки и даже вредные трансжиры. Чтобы не ошибиться при выборе, важно тщательно изучать состав продукции. Это поможет избежать покупки вредных для здоровья заменителей натурального кофе.
Для того чтобы наслаждаться качественным и вкусным напитком, следуйте нескольким несложным рекомендациям:
Растворимый кофе — отличный выбор для тех, кто ценит скорость и удобство приготовления напитка. Если подходить к его выбору с вниманием, можно избежать рисков и наслаждаться качественным продуктом. Доверяйте проверенным маркам, изучайте состав и остерегайтесь подозрительно низких цен. Так вы не только начнете день с вкусного кофе, но и позаботитесь о своем здоровье.
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