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Posted 19 февраля, 15:03

Published 19 февраля, 15:03

Modified 19 февраля, 15:05

Updated 19 февраля, 15:05

Эксперты Роскачества дали полезные советы по выбору пельменей

Настоящая отрава в тесте: эксперты Роскачества — эти пельмени лучше не покупать

19 февраля 2025, 15:03
Фото: 1MI.

Эксперты Роскачества дали полезные советы по выбору пельменей

Рубрика
Еда и напитки
Пельмени — одно из самых популярных блюд на нашем столе. Однако не все из них соответствуют высоким стандартам качества. Чтобы ваши любимые пельмени не разочаровали, следуйте рекомендациям экспертов Роскачества — узнайте, на что обращать внимание при их выборе.

Почему важен состав пельменей

При покупке пельменей важно внимательно изучить их состав. Настоящие качественные пельмени должны быть приготовлены из мяса, лука, специй и, конечно же, муки. Если в составе указаны соя, крахмал или растительные белки, это верный признак того, что производитель экономит на ингредиентах, и от покупки таких пельменей лучше воздержаться. Специалисты Роскачества отметили в беседе с ТАСС, что некоторые добавки, например, аскорбиновая кислота (Е300) или экстракты розмарина и зеленого чая, используются для улучшения свойств теста, но их наличие не должно влиять на оценку основного состава продукта.

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Какой процент мяса должен быть в пельменях

Содержание мяса — один из важнейших факторов при выборе пельменей. В идеале, мясная составляющая должна быть не менее 50%. В пельменях премиум-класса этот показатель может достигать 80-85%, в то время как в более доступных вариантах содержание мяса зачастую меньше 50%. Правильное соотношение ингредиентов влияет не только на вкусовые качества, но и на текстуру готового блюда. Согласно ГОСТу, толщина теста в пельменях не должна превышать 2 мм.

Как определить качественные пельмени

Качественные пельмени отличаются ровной, плотной формой без трещин и излишков муки. Наличие большого количества «снежной пыли» внутри упаковки или слипшиеся пельмени свидетельствуют о нарушении условий хранения или транспортировки. Еще один признак качественного продукта — отсутствие мелких обломков теста. При выборе пельменей рекомендуется отдавать предпочтение продукции, изготовленной по ГОСТу, а не по ТУ.

Эксперты Роскачества: покупайте пельмени, сделанные по ГОСТу
Эксперты Роскачества: покупайте пельмени, сделанные по ГОСТу. Фото: 1MI

Что означают категории пельменей по ГОСТу

Обращайте внимание на категорию пельменей. Категория «Б» присваивается продукции, в которой содержание мышечной ткани варьируется от 60 до 80%. К этой категории относятся такие наименования, как «Элитные», «Говяжьи» и «Восточные». Категория «В» включает пельмени с содержанием мышечной ткани от 40% до 60%. Они могут называться, например, «Русские», «Сибирские» или «Домашние». Важно отметить, что категории «А» по ГОСТу не существует, поскольку пельмени, состоящие исключительно из мышечной ткани, получатся сухими и невкусными.

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