Настоящая отрава в тесте: эксперты Роскачества — эти пельмени лучше не покупать

При покупке пельменей важно внимательно изучить их состав. Настоящие качественные пельмени должны быть приготовлены из мяса, лука, специй и, конечно же, муки. Если в составе указаны соя, крахмал или растительные белки, это верный признак того, что производитель экономит на ингредиентах, и от покупки таких пельменей лучше воздержаться. Специалисты Роскачества отметили в беседе с ТАСС, что некоторые добавки, например, аскорбиновая кислота (Е300) или экстракты розмарина и зеленого чая, используются для улучшения свойств теста, но их наличие не должно влиять на оценку основного состава продукта.