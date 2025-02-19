Настоящая отрава в тесте: эксперты Роскачества — эти пельмени лучше не покупать

Posted 19 февраля, 15:03
Published 19 февраля, 15:03
Modified 19 февраля, 15:05
Updated 19 февраля, 15:05
Почему важен состав пельменей
При покупке пельменей важно внимательно изучить их состав. Настоящие качественные пельмени должны быть приготовлены из мяса, лука, специй и, конечно же, муки. Если в составе указаны соя, крахмал или растительные белки, это верный признак того, что производитель экономит на ингредиентах, и от покупки таких пельменей лучше воздержаться. Специалисты Роскачества отметили в беседе с ТАСС, что некоторые добавки, например, аскорбиновая кислота (Е300) или экстракты розмарина и зеленого чая, используются для улучшения свойств теста, но их наличие не должно влиять на оценку основного состава продукта.
Содержание мяса — один из важнейших факторов при выборе пельменей. В идеале, мясная составляющая должна быть не менее 50%. В пельменях премиум-класса этот показатель может достигать 80-85%, в то время как в более доступных вариантах содержание мяса зачастую меньше 50%. Правильное соотношение ингредиентов влияет не только на вкусовые качества, но и на текстуру готового блюда. Согласно ГОСТу, толщина теста в пельменях не должна превышать 2 мм.
Качественные пельмени отличаются ровной, плотной формой без трещин и излишков муки. Наличие большого количества «снежной пыли» внутри упаковки или слипшиеся пельмени свидетельствуют о нарушении условий хранения или транспортировки. Еще один признак качественного продукта — отсутствие мелких обломков теста. При выборе пельменей рекомендуется отдавать предпочтение продукции, изготовленной по ГОСТу, а не по ТУ.
Обращайте внимание на категорию пельменей. Категория «Б» присваивается продукции, в которой содержание мышечной ткани варьируется от 60 до 80%. К этой категории относятся такие наименования, как «Элитные», «Говяжьи» и «Восточные». Категория «В» включает пельмени с содержанием мышечной ткани от 40% до 60%. Они могут называться, например, «Русские», «Сибирские» или «Домашние». Важно отметить, что категории «А» по ГОСТу не существует, поскольку пельмени, состоящие исключительно из мышечной ткани, получатся сухими и невкусными.