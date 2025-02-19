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Posted 19 февраля, 12:24

Published 19 февраля, 12:24

Modified 19 февраля, 12:26

Updated 19 февраля, 12:26

Новую лыжную базу планируют построить в Нижнем Тагиле

Новую лыжную базу планируют построить в Нижнем Тагиле

19 февраля 2025, 12:24
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле на на Гальянке планируют построить новую лыжную базу.

Концессию на строительство лыжной базы мэрия планирует заключить в следующем году. Она разместится неподалеку от улицы Васильковой, 35. На реализацию данного проекта потребуется 100 млн рублей.

Ранее в рамках концессии было запланировано строительство бассейна, крытого катка и школы в микрорайоне «Александровский», но не удалось найти инвесторов. В результате школу и каток строят за бюджетные средства. Информация опубликована на сайте мэрии.

Ранее сообщалось, что мужчина на снегоходе сбил девушку на лыжной базе в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Лыжи#Лыжный спорт#Екатеринбург
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