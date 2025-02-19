Новую лыжную базу планируют построить в Нижнем Тагиле

Posted 19 февраля, 12:24
Published 19 февраля, 12:24
Modified 19 февраля, 12:26
Updated 19 февраля, 12:26
Концессию на строительство лыжной базы мэрия планирует заключить в следующем году. Она разместится неподалеку от улицы Васильковой, 35. На реализацию данного проекта потребуется 100 млн рублей.
Ранее в рамках концессии было запланировано строительство бассейна, крытого катка и школы в микрорайоне «Александровский», но не удалось найти инвесторов. В результате школу и каток строят за бюджетные средства. Информация опубликована на сайте мэрии.