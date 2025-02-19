Новый районный суд открылся в Академическом районе Екатеринбурга

В здании районного суда общей площадью порядка 17 тысяч квадратных метров разместится 10 участков мировых судей и районного суда. Кроме того, отстроено 30 залов для проведения судебных заседаний. Отмечается также, что общая сумма затрат на строительство превысила 2,6 миллиарда рублей. К работе в ближайшее время приступят 139 сотрудников.