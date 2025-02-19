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Posted 19 февраля, 10:16

Published 19 февраля, 10:16

Modified 19 февраля, 10:18

Updated 19 февраля, 10:18

Новый районный суд открылся в Академическом районе Екатеринбурга

Новый районный суд открылся в Академическом районе Екатеринбурга

19 февраля 2025, 10:16
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое».
Торжественная церемония открытия первого в современной России нового районного суда прошла в Екатеринбурге накануне. В мероприятии приняли участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель областного суда Владимир Дмитриев и гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В здании районного суда общей площадью порядка 17 тысяч квадратных метров разместится 10 участков мировых судей и районного суда. Кроме того, отстроено 30 залов для проведения судебных заседаний. Отмечается также, что общая сумма затрат на строительство превысила 2,6 миллиарда рублей. К работе в ближайшее время приступят 139 сотрудников.

Мы видим, как растет и развивается Академический, и, безусловно, наполнение инфраструктурой для жизни этого района крайне важно. Строители, городские, региональные власти сработали как одна команда, чтобы жителям этого района было удобно обращаться в суды. Это уникальный проект, и мы будем продолжать улучшать судейскую инфраструктуру в городе и регионе, — сказал Евгений Куйвашев.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Новый объект по праву является передовым для всей страны. Он отличается уникальными архитектурными решениями: двумя геометрическими стеклянными кубами, символизирующими чашу весов. Вокруг самого здания отстроены 24 треугольных пилона. На них нанесены выдержки из Конституции Российской Федерации. Сами пилоны олицетворяют стадии судебного процесса — обвинение, защиту и суд.

Открытие нового здания суда в Академическом районе — это еще один важный шаг в развитии территории. Когда мы разрабатывали концепцию проекта «Академический», наша цель была не просто построить жилые кварталы, а создать полноценный район с развитой инфраструктурой. Появление здесь таких значимых объектов, как здание суда, подтверждает, что Академический развивается как самодостаточный район, в котором есть всё необходимое для комфортной жизни. Рядом уже строится будущее здание администрации района, что станет логичным продолжением формирования здесь общественно-делового центра. Мы уверены, что Академический продолжит укреплять свой статус современного района, где сочетаются комфорт, безопасность и удобная городская среда, — пояснил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Напомним, строительство здания районного суда стартовало в ноябре 2023 года.

Академический район Екатеринбурга продолжает активно застраиваться
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