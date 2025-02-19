Открытка, как открытие: новая выставка открылась в Нижнетагильском музее-заповеднике

Posted 19 февраля, 08:18
Published 19 февраля, 08:18
Modified 19 февраля, 08:20
Updated 19 февраля, 08:20
Ныне почтовые ящики без тех добрых открыток. Быстрее и проще поздравить в праздники не по почте, а виртуальными сообщениями, картинками из Интернета. Поздравительные открытки дарят лично на праздники, Дни рождения, юбилеи, памятные события в жизни, а «почтовые карточки» остались лишь в памяти, домашних архивах, да в музейных экспозициях.
Как, например, на выставке «Carte postale. Зеркало эпохи» в Нижнетагильском музее-заповеднике. Иностранные слова в переводе на русский язык -«почтовая карточка» или открытка. И появилась впервые она не в России. Более 150 лет назад первые открытки начали выпускать в Австро-Венгрии. Там в 1869 году была создана официальная «карточка для корреспонденции». Во время франко-прусской войны 1870–1871 годов на них появились солдатские рисунки. Первого октября 1870 года в Австро-Венгрии была выпущена первая почтовая иллюстрированная открытка.
26 марта 1872 года — день рождения российской почтовой открытки. С мая 1872 года в России уже в обращении маркированные «открытые письма». С 1909 года это название сменили на привычное «почтовая открытка». Наибольшей популярностью открытки сначала пользовались в Петербурге и других крупных городах Москвы. Они стоили дорого, были доступны только для зажиточных людей. Главной целью иллюстраций было не украшение почтовых сообщений, а просвещение населения. Просвещали, например, изображением городов, где люди никогда не бывали. Первой стала серия открыток с видами Москвы.
Кстати, и в Нижнем Тагиле выходили открытки с дореволюционными видами нашего города. Они тогда пользовались спросом, не менее интересны и сейчас для краеведов. Репринтные изображения старых открыток, посвящённых Пасхе, Рождеству и т. д. пользовались спросом, успешно продавались в прошлом году в Нижнетагильском музее-заповеднике.
На нынешней выставке представлено около двухсот открыток из запасников музея, из коллекции Филокартия». Они охватывают период с конца 19-го до начала 21 века. И это действительно «зеркало эпохи», в которой преломляются вехи истории. То, как после революции, например, не праздновали официально Новый год. Как в 30-е годы, поняв абсурдность «перегибов», реанимировали праздник, появились новогодние открытки.
С началом Великой Отечественной войны начался выпуск карточек-бланков без иллюстраций, которые предназначались для писем «В армию» и «Из армии». Выпускались открытки с фотографиями, посвящённые сапёрам, танкистам, лётчикам, открытки-плакаты, призывающие к борьбе с врагом, направленные на поддержку армии тылом: «Вперёд, на Запад!», «Всё для фронта, всё для Победы!», «Воин Красной Армии, спаси!». Эти открытки актуальны накануне 80-летия Победы, как и прежде, трогают душу и сердце.
После войны открыток стали выпускать больше, они, как в зеркале, стали отражать мирную жизнь: фестиваль молодёжи и студентов 1957 года в Москве, полёты человека в космос. Среди них интересны, например, открытки с иллюстрациями Алексея Леонова, который первым вышел в открытый космос. Конечно, немало было открыток, посвящённых Олимпийским играм 1980 года в Москве, другим важным общественно-политическим событиям внутреннего и международного значения, историческим, знаменательным датам и т. д.
Отдельный раздел выставки посвящён Ивану Дергилеву, Владимиру Зарубину, Ивану Семёнову и другим художникам — миниатюристам, классикам советской открытки. Их открытки выходили миллионными тиражами, пропагандировали патриотизм, спорт, семейные ценности, высмеивали с помощью карикатур общественные недостатки: пьянство, тунеядство, лень и т. д.
Наверняка для многих, тех, кто был или побывает на выставке, открытка станет открытием, напомнит душу тёплыми воспоминаниями.