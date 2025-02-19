Открытка, как открытие: новая выставка открылась в Нижнетагильском музее-заповеднике

Кстати, и в Нижнем Тагиле выходили открытки с дореволюционными видами нашего города. Они тогда пользовались спросом, не менее интересны и сейчас для краеведов. Репринтные изображения старых открыток, посвящённых Пасхе, Рождеству и т. д. пользовались спросом, успешно продавались в прошлом году в Нижнетагильском музее-заповеднике.

На нынешней выставке представлено около двухсот открыток из запасников музея, из коллекции Филокартия». Они охватывают период с конца 19-го до начала 21 века. И это действительно «зеркало эпохи», в которой преломляются вехи истории. То, как после революции, например, не праздновали официально Новый год. Как в 30-е годы, поняв абсурдность «перегибов», реанимировали праздник, появились новогодние открытки.