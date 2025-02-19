Пожар в ангаре серовской лесопилки привел к гибели сторожа-нелегала

Posted 19 февраля, 16:15
Published 19 февраля, 16:15
Modified 19 февраля, 16:17
Updated 19 февраля, 16:17
Мужчина погиб в ночь на среду, 19 февраля, проинформировали в пресс-службе СУ СК России Свердловской области.
Возгорание началось в ангаре лесопилки, там же находилась и сторожка. Вероятнее всего пожар возник из-за бытовой халатности при обращении с огнем.
Известно, что сторож 1981 года рождения не имел официального трудоустройства, а на лесопилке подрабатывал нелегально. Он курил и время от времени выпивал.
В настоящее время признаков криминала в ситуации не усматривается, — отметил глава пресс-службы УМВД региона, полковник Валерий Горелых.
Правоохранители проводят проверку по факту пожара.
Ранее стало известно, что свердловчанку, оставившую открытой раскаленную печь, будут судить за гибель двухлетнего сына.