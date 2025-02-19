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Posted 19 февраля, 16:15

Published 19 февраля, 16:15

Modified 19 февраля, 16:17

Updated 19 февраля, 16:17

В Серове сторож лесопилки погиб во время пожара в ангаре

Пожар в ангаре серовской лесопилки привел к гибели сторожа-нелегала

19 февраля 2025, 16:15
Фото: 1MI.

В Серове сторож лесопилки погиб во время пожара в ангаре

В Серове при ликвидации последствий пожара обнаружили внутри ангара, принадлежащего местной лесопилке, труп человека.

Мужчина погиб в ночь на среду, 19 февраля, проинформировали в пресс-службе СУ СК России Свердловской области.

Возгорание началось в ангаре лесопилки, там же находилась и сторожка. Вероятнее всего пожар возник из-за бытовой халатности при обращении с огнем.

Известно, что сторож 1981 года рождения не имел официального трудоустройства, а на лесопилке подрабатывал нелегально. Он курил и время от времени выпивал.

В настоящее время признаков криминала в ситуации не усматривается, — отметил глава пресс-службы УМВД региона, полковник Валерий Горелых.

Правоохранители проводят проверку по факту пожара.

Ранее стало известно, что свердловчанку, оставившую открытой раскаленную печь, будут судить за гибель двухлетнего сына.

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#Дарья Бобровицкая#Пожар#Гибель#Серов#Сторож#СК РФ#Екатеринбург#Лесопилка#УМВД#Нелегал
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