Прямой путь к онкологии: доктор Мясников высказался о красном мясе

Долгое время красное мясо находилось под «прицелом» медиков. Говорили, что оно повышает холестерин, увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний и может вызывать гипертонию. Со временем исследования этих гипотез показали, что во многих случаях организму действительно наносится вред, особенно при злоупотреблении. Однако отдельные аспекты остались спорными — ученые продолжают искать точные ответы.