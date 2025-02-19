Прямой путь к онкологии: доктор Мясников высказался о красном мясе

Posted 19 февраля, 12:42
Published 19 февраля, 12:42
Modified 19 февраля, 12:44
Updated 19 февраля, 12:44
Долгое время красное мясо находилось под «прицелом» медиков. Говорили, что оно повышает холестерин, увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний и может вызывать гипертонию. Со временем исследования этих гипотез показали, что во многих случаях организму действительно наносится вред, особенно при злоупотреблении. Однако отдельные аспекты остались спорными — ученые продолжают искать точные ответы.
Несмотря на противоречивость взглядов на красное мясо, существует один доказанный факт: его чрезмерное употребление повышает вероятность развития онкологии.
Мясо раньше считалось неполезным для сердечно-сосудистой системы, сейчас это дискутируется. Но частое употребление красного мяса — это фактор риска рака кишечника, — отметил доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном».
Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают прямую связь между регулярным использованием большого количества переработанного мяса в рационе и этим заболеванием.
Доктор Александр Мясников советует употреблять красное мясо не чаще трех раз в неделю, и обязательно сочетать это с богатой клетчаткой пищей: овощами, зеленью, крупами. Это поможет снизить негативные последствия и поддерживать организм в норме.
Чтобы снизить риски для здоровья при употреблении мяса, медики рекомендуют:
Как говорил доктор Мясников: «Мясо само по себе не вредно, вреден его избыток». Заботьтесь о своем здоровье, делайте выбор в пользу разнообразного рациона и будьте внимательны к своему питанию.
Ранее Александр Мясников назвал самую безопасную для здоровья колбасу.