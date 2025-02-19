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Posted 19 февраля, 12:42

Published 19 февраля, 12:42

Modified 19 февраля, 12:44

Updated 19 февраля, 12:44

Прямой путь к онкологии: доктор Мясников высказался о красном мясе

Прямой путь к онкологии: доктор Мясников высказался о красном мясе

19 февраля 2025, 12:42
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Красное мясо — любимый продукт в рационе многих. Его добавляют в супы, подают как основное блюдо, готовят на гриле. Однако его чрезмерное употребление представляет опасность для здоровья. Какие риски связано с красным мясом? На этот вопрос ответил опытный эксперт.

Почему красное мясо считают вредным

Долгое время красное мясо находилось под «прицелом» медиков. Говорили, что оно повышает холестерин, увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний и может вызывать гипертонию. Со временем исследования этих гипотез показали, что во многих случаях организму действительно наносится вред, особенно при злоупотреблении. Однако отдельные аспекты остались спорными — ученые продолжают искать точные ответы.

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Как мясо связано с раком кишечника

Несмотря на противоречивость взглядов на красное мясо, существует один доказанный факт: его чрезмерное употребление повышает вероятность развития онкологии.

Мясо раньше считалось неполезным для сердечно-сосудистой системы, сейчас это дискутируется. Но частое употребление красного мяса — это фактор риска рака кишечника, — отметил доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном».

Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают прямую связь между регулярным использованием большого количества переработанного мяса в рационе и этим заболеванием.

Сколько мяса можно есть

Доктор Александр Мясников советует употреблять красное мясо не чаще трех раз в неделю, и обязательно сочетать это с богатой клетчаткой пищей: овощами, зеленью, крупами. Это поможет снизить негативные последствия и поддерживать организм в норме.

Красное мясо при чрезмерном употреблении становится канцерогеном
Красное мясо при чрезмерном употреблении становится канцерогеном. Фото: 1MI

Как приготовить мясо без вреда: простые советы

Чтобы снизить риски для здоровья при употреблении мяса, медики рекомендуют:

  • Выбирать нежирные куски мяса.
  • Избегать сильного обжаривания, особенно до образования корочки.
  • Готовить на пару, запекать или тушить.

Как говорил доктор Мясников: «Мясо само по себе не вредно, вреден его избыток». Заботьтесь о своем здоровье, делайте выбор в пользу разнообразного рациона и будьте внимательны к своему питанию.

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