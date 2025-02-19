Пустующие бассейны, ремонт Октябрьской революции, экстрасенсы в Тагиле и сады

Posted 19 февраля, 17:13
Published 19 февраля, 17:13
Modified 19 февраля, 17:15
Updated 19 февраля, 17:15
В Нижнем Тагиле на комиссии по социальной политике обсудили проблему школьных бассейнов. В Дзержинском районе их не используют три школы. Такая же проблема есть и в других городских округах. Главная причина — необходимость ремонта, отсутствие систем очистки и нехватка медработников, что увеличивает расходы бюджета.
Зимой на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле продолжаются активные работы. Реконструкция идет по плану. Подрядчик выполняет задачи, которые позволяют погодные условия. В частности, рабочие оборудуют ливневки в сторону улицы Заводской.
Татьяна Шешукова, директор Дома культуры в Николо-Павловском, поделилась впечатлениями о съемках «Битвы экстрасенсов». По ее словам, процесс занял почти сутки, при этом сценария не было. Медиум Александр Шепс удивил ее тем, что говорил вещи, которые невозможно найти в интернете. Шешукова также рассказала, что братья Шепс заверили всех, что призраки безопасны и оберегают здание.
В Тагиле объявлены торги на продажу имущества ОАО «Высокогорский ГОК». На улице Фрунзе, 52 с молотка уйдет административное здание площадью более 1000 кв. м. Объект под арестом, начальная цена — 27,3 млн рублей. Торги запланированы на 6 марта.
В Свердловской области Минобразования планирует проверить условия пребывания малышей в детских садах и ребят в школах. Для этого эксперты проведут независимый анонимный онлайн-опрос. Участвовать в нем смогут не только взрослые, но и подростки старше 14 лет.