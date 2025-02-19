Пустующие бассейны, ремонт Октябрьской революции, экстрасенсы в Тагиле и сады

Татьяна Шешукова, директор Дома культуры в Николо-Павловском, поделилась впечатлениями о съемках «Битвы экстрасенсов». По ее словам, процесс занял почти сутки, при этом сценария не было. Медиум Александр Шепс удивил ее тем, что говорил вещи, которые невозможно найти в интернете. Шешукова также рассказала, что братья Шепс заверили всех, что призраки безопасны и оберегают здание.