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Posted 19 февраля, 17:13

Published 19 февраля, 17:13

Modified 19 февраля, 17:15

Updated 19 февраля, 17:15

Пустующие бассейны, ремонт Октябрьской революции, экстрасенсы в Тагиле и сады

Пустующие бассейны, ремонт Октябрьской революции, экстрасенсы в Тагиле и сады

19 февраля 2025, 17:13
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагильские депутаты решали судьбу пустующих бассейнов в садах и школах. Реконструкция улицы Октябрьской революции продолжается даже зимой. Тайны сельского ДК под Тагилом раскрыты в шоу «Битва экстрасенсов». Уральские эксперты будут мониторить условия в детских садах. Итоги за 19 февраля.

В Нижнем Тагиле на комиссии по социальной политике обсудили проблему школьных бассейнов. В Дзержинском районе их не используют три школы. Такая же проблема есть и в других городских округах. Главная причина — необходимость ремонта, отсутствие систем очистки и нехватка медработников, что увеличивает расходы бюджета.

Депутаты в Нижнем Тагиле обсудили проблему пустующих бассейнов в школах и садиках
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Зимой на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле продолжаются активные работы. Реконструкция идет по плану. Подрядчик выполняет задачи, которые позволяют погодные условия. В частности, рабочие оборудуют ливневки в сторону улицы Заводской.

Реконструкция улицы Октябрьской революции в Тагиле: что сделано и дальнейшие планы
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Татьяна Шешукова, директор Дома культуры в Николо-Павловском, поделилась впечатлениями о съемках «Битвы экстрасенсов». По ее словам, процесс занял почти сутки, при этом сценария не было. Медиум Александр Шепс удивил ее тем, что говорил вещи, которые невозможно найти в интернете. Шешукова также рассказала, что братья Шепс заверили всех, что призраки безопасны и оберегают здание.

Звезды «Битвы экстрасенсов» раскрыли тайны сельского ДК под Нижним Тагилом
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В Тагиле объявлены торги на продажу имущества ОАО «Высокогорский ГОК». На улице Фрунзе, 52 с молотка уйдет административное здание площадью более 1000 кв. м. Объект под арестом, начальная цена — 27,3 млн рублей. Торги запланированы на 6 марта.

В Нижнем Тагиле имущество ВГОКа выставлено на торги
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В Свердловской области Минобразования планирует проверить условия пребывания малышей в детских садах и ребят в школах. Для этого эксперты проведут независимый анонимный онлайн-опрос. Участвовать в нем смогут не только взрослые, но и подростки старше 14 лет.

На Урале проведут независимую оценку качества условий в детских садах
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