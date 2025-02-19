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Posted 19 февраля, 10:58

Published 19 февраля, 10:58

Modified 19 февраля, 11:00

Updated 19 февраля, 11:00

Пять упаковок запрещенной кукурузы пытались провезти в Екатеринбург

Пять упаковок запрещенной кукурузы пытались провезти в Екатеринбург

19 февраля 2025, 10:58
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбург автомобилист пытался провезти семена кукурузы из Казахстана, которая не разрешена к ввозу в РФ с 2016 года.

Водитель автомобиля ехал через границу «Петухово». Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в салоне машины пять упаковок американской кукурузы весом более двух килограммов, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Вследствие этого транспорт вернули в Казахстан, а водителя привлекли к ответственности за вышеуказанное нарушение. При этом выяснилось, что у него не имелось фитосанитарного сертификата.

Напомним, бизнесмены хотели незаконно доставить в Екатеринбург флаконы парфюмерной продукции.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нарушение#Запрет#Россельхознадзор#Казахстан#Граница#Семена#Екатеринбург#Инцидент
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