Пять упаковок запрещенной кукурузы пытались провезти в Екатеринбург

Posted 19 февраля, 10:58
Published 19 февраля, 10:58
Modified 19 февраля, 11:00
Updated 19 февраля, 11:00
Водитель автомобиля ехал через границу «Петухово». Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в салоне машины пять упаковок американской кукурузы весом более двух килограммов, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Вследствие этого транспорт вернули в Казахстан, а водителя привлекли к ответственности за вышеуказанное нарушение. При этом выяснилось, что у него не имелось фитосанитарного сертификата.