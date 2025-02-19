Реконструкция улицы Октябрьской революции в Тагиле: что сделано и дальнейшие планы

Кроме того, в прошлом году успешно завершен важный этап проекта — укладка нового водопровода. Система от улицы Заводской до проспекта Ленина подключена к домам, а работы по водоводу и теплосети выполнены на 100%. Это позволит теперь сосредоточиться на дорожных работах.