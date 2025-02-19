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Posted 19 февраля, 15:28

Published 19 февраля, 15:28

Modified 19 февраля, 15:30

Updated 19 февраля, 15:30

Реконструкция улицы Октябрьской революции в Тагиле: что сделано и дальнейшие планы

Реконструкция улицы Октябрьской революции в Тагиле: что сделано и дальнейшие планы

19 февраля 2025, 15:28
Фото: 1MI.
Несмотря на зимний период, работы на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле в полном разгаре. Реконструкция идет строго по графику.

Реконструкция улицы Октябрьской революции — один из ключевых городских проектов, в рамках которого работы идут даже зимой. Подрядчик выполняет работы, которые допускаются при текущих климатических условиях, рассказал мэр Тагила Владислав Пинаев.

Так, на участке от проспекта Строителей до Заводской ведется выемка грунта под новое дорожное полотно. Одновременно рабочие занимаются укладкой ливневой канализации — ключевого компонента для обеспечения долгой службы дороги. Перенесена хозяйственно-бытовая канализации в районе торгового центра «Кардинал». После этого участок был подготовлен для засыпки дорожного полотна.

Кроме того, в прошлом году успешно завершен важный этап проекта — укладка нового водопровода. Система от улицы Заводской до проспекта Ленина подключена к домам, а работы по водоводу и теплосети выполнены на 100%. Это позволит теперь сосредоточиться на дорожных работах.

В ближайшее время подрядчик планирует завершить устройство дорожного полотна и продолжить укладку ливневки в направлении улицы Заводской. Эти работы являются финальным и важнейшим этапом, который обеспечит современную и удобную инфраструктуру на одной из центральных улиц города.

Ранее о ходе ремонтных работ на Октябрьской революции рассказали в пресс-службе «Тагилдорстроя».

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Подрядчик#Владислав Пинаев#Дороги#Зима#Ремонт дороги#Работы#Екатеринбург#Улица Октябрьской революции
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