Дизайнер рассказал, с чего начать ремонт однушки и на чем нельзя экономить

Если вы делаете квартиру для себя и хотите жить в ней с комфортом, то сэкономить не получится. Если вы непритязательны или хотите в дальнейшем сдать в аренду квартиру, то покупайте квартиру от застройщика формата «технобокс» или уже с мебелью. Так вы существенно сэкономите.