Дизайнер рассказал, с чего начать ремонт однушки и на чем нельзя экономить

Posted 19 февраля, 09:04
Published 19 февраля, 09:04
Modified 19 февраля, 09:07
Updated 19 февраля, 09:07
Иногда начать ремонт — самое сложное. Конечно, он начинается задолго до покупки материалов. В первую очередь, необходимо сделать дизайн-проект квартиры, уверяет наш эксперт — Олимпиада Груничева, владелец студии дизайна интерьера Design Home. Дизайнер должен иметь высшее профильное образование и опыт реализации. В дизайн-проекте будут учтены пожелания и цели, ведь квартира может быть для постоянного проживания, а может сдаваться в аренду.
Имея на руках дизайн-проект с визуализациями, чертежами и спецификациями, можно провести осметчивание проекта и понять во сколько встанет ремонт квартиры.
Если вы будете сами проживать в квартире, то советую не экономить на инженерии. Рекомендую сделать приточно-вытяжную вентиляцию, шумоизоляцию и конечно же не экономить на сантехнической части проекта, а также электрике, — советует эксперт.
Как правило, инженерия — это самая дорогая статья расходов при ремонте, но это основательно и это ваш комфорт, а в каких-то случаях и забота о здоровье. Ведь приточно-вытяжная вентиляция позволяет дышать чистым и свежем воздухом, а шумоизоляция отвечает за душевное состояние и отсутствие посторонних шумов в жилище, уверяет специалист.
Дальше идут черновые отделочные работы и чистовые. К выбору чистовых материалов дизайнер советует отнестись избирательно и удостовериться в их безопасности для здоровья. Например, практически все бюджетные материалы опасны для здоровья (винил, ламинат, ДСП и т. п.), уверяет эксперт.
Лучше заплатите больше за качественные и безопасные материалы.
Экономить недопустимо на том, что основательно, т. е. это системы, полы, стены, потолки, кухня, встраиваемая мебель и, конечно, ни в коем случае нельзя экономить на специалистах. В противном случае можно заплатить втридорога за переделки.
А вот на том, что легко потом можно заменить, на том вполне можно сэкономить, например, на шторах, ковриках и прочих мелочах. Можно даже купить временный диван, кровать, стол.
Если вы делаете квартиру для себя и хотите жить в ней с комфортом, то сэкономить не получится. Если вы непритязательны или хотите в дальнейшем сдать в аренду квартиру, то покупайте квартиру от застройщика формата «технобокс» или уже с мебелью. Так вы существенно сэкономите.
Теперь про цены на работы и материалы в разных регионах.
Да, цены отличаются. Например, на свои проекты в Москве я часто привлекаю своих подрядчиков из Санкт-Петербурга. Экономия незначительная, а вот профессионализм высокий. А вот на приточно-вытяжную вентиляцию привлекаю подрядчика из Москвы. Стоимость под ключ незначительно выше, но скорость и профессионализм высоки, — поясняет редакции эксперт в области дизайна и ремонта.
Надо всегда считать и по возможности оптимизировать то, что можно оптимизировать. Если у Вас квартира в регионе, то советую ориентироваться на цены конкретного региона. Хороших специалистов можно найти в любом регионе, если очень хорошо поискать.
По итогу получаем следующие вариации по стоимости ремонта:
Ремонт можно сравнить с выбором автомобиля. Можно купить и ездить на жигулях, а можно с комфортом передвигаться на автомобиле класса люкс с личным водителем, — резюмировала в беседе с корреспондентом TagilCity.ru Олимпиада Груничева.
Ранее TagilCity.ru подсчитал примерную стоимость ремонта однокомнатной квартиры в Нижнем Тагиле. Мы пообщались с уральскими специалистами и узнали с чего начать и чем закончить ремонт и во сколько это обойдется. Мы брали условную однокомнатную квартиру в Нижнем Тагиле площадью 32 квадратных метра и рассчитывали сделать достойный ремонт жилья «не за миллион рублей».