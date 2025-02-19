tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 11:40

Published 19 февраля, 11:40

Modified 19 февраля, 11:42

Updated 19 февраля, 11:42

Школьник в Екатеринбурге отдал мошенникам 500 тысяч рублей

Школьник в Екатеринбурге отдал мошенникам 500 тысяч рублей

19 февраля 2025, 11:40
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге ученик 10 класса отдал мошенникам 500 тысяч рублей с отцовского счета.

Подростку позвонил неизвестный якобы из школы и сообщил, что надо выставить оценки. В результате у него узнали пароль от «Госуслуг», пишет Ура.ру.

Затем ему позвонил «сотрудник прокуратуры» и сказал, что аферисты пытаются перевести деньги его отца в Украину и, чтобы их спасти, нужно перевести их на другой счет. Когда отцу мальчика пришло уведомление о списании средств, он понял, что ребенка обманули и обратился в полицию.

Напомним, мошенники украли у жительницы Нижнего Тагила 250 тысяч рублей.

В Свердловской области мошенники начали использовать новую схему
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьница в Екатеринбурге отдала «завучу» 275 тысяч рублейПодросток в Нижнем Тагиле подрабатывал курьером у мошенниковЖитель Каменска-Уральского хотел инвестировать и отдал мошенникам более 1 млн рублей
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Обман#Школьник#ЧП#Мошенники#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика