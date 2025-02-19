Школьник в Екатеринбурге отдал мошенникам 500 тысяч рублей

Posted 19 февраля, 11:40
Published 19 февраля, 11:40
Modified 19 февраля, 11:42
Updated 19 февраля, 11:42
Подростку позвонил неизвестный якобы из школы и сообщил, что надо выставить оценки. В результате у него узнали пароль от «Госуслуг», пишет Ура.ру.
Затем ему позвонил «сотрудник прокуратуры» и сказал, что аферисты пытаются перевести деньги его отца в Украину и, чтобы их спасти, нужно перевести их на другой счет. Когда отцу мальчика пришло уведомление о списании средств, он понял, что ребенка обманули и обратился в полицию.