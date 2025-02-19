Силовики Нижнего Тагила покажут, кто лучшего всего играет в мини-футбол

Posted 19 февраля, 13:20
Published 19 февраля, 13:20
Modified 19 февраля, 13:22
Updated 19 февраля, 13:22
Более 20 лет назад в Нижнем Тагиле состоялось первое подобное соревнование. С каждым годом количество команд только растет.
Этот турнир уже стал традиционным. Сегодня участвует 10 команд, примерно по 10 человек в каждой. Конечно, есть и запасные игроки. Всего около 100 участников. Наши силовики, наши защитники отечества всегда с удовольствием откликаются на подобные события. День защитника Отечества — святой праздник для них. Для них стало встреча на поле — большое событие. Им важно выявить сильнейшего, — рассказал корреспонденту TagilCity.ru организатор мероприятия, представитель общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Петров.
19 февраля на поле вышли представители СИЗО №3, МЧС, ИК-12, ИК-13, 12-го отряда специального назначения внутренних войск, ОМОНа, ГИБДД, команда отдельного отряда специального назначения «Россы», МУ МВД России «Нижнетагильское», «Союз-НТ».
Сегодня с коллегами пытались вспомнить, когда соревнования прошли впервые. Оказалось, что более 20 лет назад. Я считаю, что это очень нужное и необходимое дело. В рамках Дня защитника Отечества, кто как не они отвечают за покой и порядок на территории Нижнего Тагила. Здесь они встречаются именно на спортивной площадке. Спорт объединяет больше всего, они узнают друг друга гораздо лучше. И я думаю, что по жизни общаются потом гораздо больше, — выразил свое мнение заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.
На поле каждая команда — уже не просто игроки. Здесь они бьются до конца, защищая друг друга и свои ворота.
Мы сегодня за честную игру. Для нас главное не победа, а участие. Хотя победить тоже хочется. Участвую уже третий раз. Предыдущие два турнира принесли нам третьи места. Настрой самый позитивный, с детства занимаюсь футболом и люблю эту игру, — сообщил участник соревнований, сотрудник ИК-13 Данил Бурдаков.
Победители получат кубки, медали и денежные призы. При этом у мероприятия есть и своя традиция. Команда, которая выигрывает турнир три года подряд, забирает переходящий кубок на вечное хранение. В последний раз трофей достался представителям МЧС.
Я участвую впервые, но уже давно занимаюсь футболом, с детства. Настроен на максимум, сделаем все возможное для победы. Эта игра — большое удовольствие, проведем ее как можно лучше, — пояснил представитель 12-го отряда специального назначения внутренних войск Игорь Дергузов.
Турнир по мини-футболу — не единственное событие, которое объединяет все силовые подразделения муниципалитета. Так, летом проходит десятикилометровый кросс, символизирующий здоровый образ жизни. Осенью — чемпионат по боксу.
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