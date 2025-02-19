tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 09:20

Published 19 февраля, 09:20

Modified 19 февраля, 09:21

Updated 19 февраля, 09:21

США планирует добиться освобождения екатеринбурженки, осужденной за поддержку Украины

США планирует добиться освобождения екатеринбурженки, осужденной за поддержку Украины

19 февраля 2025, 09:20
Фото: 1MI.
Представители США планируют добиться, чтобы екатеринбурженку Ксению Карелину, освободили. На данный момент женщина находится в тюрьме. Она получила 12 лет за госизмену, заявил пресс-секретарь посольства США в Москве Дэниэл Каниган.

Он заявил, что Россия выдала Америке Калоба Байерса. Он также подчеркнул, что американцы ждут таких же действий по делам Ксении Карелиной и Стивена Хаббарда.

Каниган отметил, что безопасность граждан США за границей является приоритетом, пишет MSK1.RU.

Напомним, 15 августа суд признал Ксению Карелину виновной в госизмене. Она получила 12 лет, а также штраф в 300 тысяч рублей. Девушка является гражданкой не только России, но и Америки. Она приехала в Екатеринбург в начале 2024 года навестить родственников.

В один из дней она попала в отделение полиции за хулиганство. В ходе проверки ее телефона были найдены доказательства, что девушка пересылала средства в помощь украинской армии. В суде свою вину женщина признала.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#США#Тюрьма#Освобождение#Заключенный#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика