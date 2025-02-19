США планирует добиться освобождения екатеринбурженки, осужденной за поддержку Украины

Posted 19 февраля, 09:20
Published 19 февраля, 09:20
Modified 19 февраля, 09:21
Updated 19 февраля, 09:21
Он заявил, что Россия выдала Америке Калоба Байерса. Он также подчеркнул, что американцы ждут таких же действий по делам Ксении Карелиной и Стивена Хаббарда.
Каниган отметил, что безопасность граждан США за границей является приоритетом, пишет MSK1.RU.
Напомним, 15 августа суд признал Ксению Карелину виновной в госизмене. Она получила 12 лет, а также штраф в 300 тысяч рублей. Девушка является гражданкой не только России, но и Америки. Она приехала в Екатеринбург в начале 2024 года навестить родственников.
В один из дней она попала в отделение полиции за хулиганство. В ходе проверки ее телефона были найдены доказательства, что девушка пересылала средства в помощь украинской армии. В суде свою вину женщина признала.