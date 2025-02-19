США планирует добиться освобождения екатеринбурженки, осужденной за поддержку Украины

Напомним, 15 августа суд признал Ксению Карелину виновной в госизмене. Она получила 12 лет, а также штраф в 300 тысяч рублей. Девушка является гражданкой не только России, но и Америки. Она приехала в Екатеринбург в начале 2024 года навестить родственников.