Улицу Екатеринбурга на Вторчермете затопило ржавой водой

Posted 19 февраля, 10:03
Published 19 февраля, 10:03
Modified 19 февраля, 10:05
Updated 19 февраля, 10:05
По словам одного из местных жителей, из-за огромных луж невозможно пройти. Один из пешеходов упал, пишет Ура.ру.
Также один из автомобилистов рассказал, что когда он проезжал в этом районе, сразу оказались заморожены тормозные диски. Причина потопа в настоящий момент неизвестна.
Напомним, 15 января 2025 года в Нижнем Тагиле прорвало трубу на Черноисточинском шоссе, из-за чего затопило водой улицу.