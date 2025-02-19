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Posted 19 февраля, 10:03

Published 19 февраля, 10:03

Modified 19 февраля, 10:05

Updated 19 февраля, 10:05

Улицу Екатеринбурга на Вторчермете затопило ржавой водой

Улицу Екатеринбурга на Вторчермете затопило ржавой водой

19 февраля 2025, 10:03
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге произошел потоп на Агрономической улице утром 19 февраля 2025 года.

По словам одного из местных жителей, из-за огромных луж невозможно пройти. Один из пешеходов упал, пишет Ура.ру.

Также один из автомобилистов рассказал, что когда он проезжал в этом районе, сразу оказались заморожены тормозные диски. Причина потопа в настоящий момент неизвестна.

Напомним, 15 января 2025 года в Нижнем Тагиле прорвало трубу на Черноисточинском шоссе, из-за чего затопило водой улицу.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Вода#ЧП#Потоп#Коммунальная авария#18+#Екатеринбург#Инцидент
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